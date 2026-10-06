Из пепла мертвой звезды родилась планета нового поколения

·32·Технологии
Из пепла мертвой звезды родилась планета нового поколения

Международная группа астрономов получила первые доказательства того, что новые планеты могут формироваться вокруг звезд, подобных Солнцу, даже после завершения их жизненного цикла. Это открытие может радикально изменить представления об эволюционных процессах во Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как сообщает издание иксбт.ком, обнаруженное небесное тело не существовало до гибели звезды и не пережило её переход в состояние белого карлика. Новая планета была создана непосредственно за счет вещества, которое звезда выбросила в космос на последнем этапе своей жизни.

Новая страница эволюции звезд

Звезды средней массы, подобные Солнцу, в конце своей эволюции проходят стадию резкого расширения внешних оболочек. После выгорания гелия и других тяжелых элементов они рассеивают эти слои в космосе, в результате чего образуется планетарная туманность, а оставшееся ядро превращается в белый карлик.

Ранее в научном сообществе скептически относились к возможности существования полноценных небесных тел внутри планетарных туманностей. Однако наблюдения, проводившиеся в течение последних двадцати лет, показали, что белые карлики способны разрушать и поглощать небесные тела, содержащие вещества, характерные для состава каменистых планет.

Значение научных исследований

Последние исследования значительно расширяют существующие научные взгляды. Ученые теперь ставят вопрос о том, что вокруг остатков погибших звезд могут появляться целые «планеты второго поколения».

По мнению специалистов, не исключено, что такие новые миры могут формироваться даже на основе вещества, которое в будущем выбросит в космос наше Солнце. Это позволяет глубже понять процессы круговорота материи во Вселенной и возрождения звездных систем.

АстрономияЗвездыПланетыНаучные открытияБелый карлик
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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