Как работает новый троян? Способы предотвращения кражи денег с вашего смартфона

·46·Технологии
Как работает новый троян? Способы предотвращения кражи денег с вашего смартфона

Аналитики российской компании по кибербезопасности «Ф6» разоблачили опасный Андроид-троян, угрожающий банковским счетам пользователей из Узбекистана и Казахстана. В период с мая по сентябрь текущего года было выявлено более 800 образцов вредоносного ПО РедВинг Стеалер.

Этот вирус распространяется под маской обычных и популярных приложений и специализируется на прямой краже денег с банковских карт и счетов.

Под маской каких приложений он распространяется и кто находится в зоне риска?

Киберпреступники искусно замаскировали вредоносный код в приложениях, которые часто скачивают люди:

  • Список замаскированных программ: Троян распространяется в виде ВПН-сервисов, карт автозаправочных станций (АЗС), радаров для обнаружения дронов, видеоплатформ 18+, а также читов и модов для популярных мобильных игр;

  • Целевые финансовые учреждения: Исследователи отмечают, что вредоносная программа нацелена на кражу данных клиентов в Узбекистане (12 банков) и Казахстане (7 банков).

Механизм действия вируса: Как заполучают банковские коды?

После установки РедВинг Стеалер устанавливает практически полный контроль над телефоном:

  • Чтение СМС и сообщений: Программа открывает и читает приходящие от банка одноразовые подтверждающие СМС-коды и пуш-уведомления, после чего немедленно пересылает их мошенникам;

  • Контроль над устройством: Похищает модель телефона, местоположение (ГПС), данные о СИМ-картах, историю звонков и контакты. Также имеет возможность самостоятельно отправлять платные СМС или УССД-запросы;

  • Самомаскировка и запрос ПИН-кода: После установки скрывает свой значок (иконку) на экране. В дальнейшем выводит фальшивое окно с требованием ввести ПИН-код и также передает эту информацию в руки хакеров.

Рекомендации специалистов: Как защитить деньги на карте?

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют владельцам смартфонов соблюдать следующие строгие правила безопасности:

  • Не скачивайте подозрительные АПК-файлы: Никогда не устанавливайте файлы из Телеграм-каналов, неизвестных СМС-сообщений, спам-рекламы или с непроверенных сайтов;

  • Ограничьте настройки: Отключите функцию «Установка из неизвестных источников» в настройках смартфона;

  • Проверяйте разрешения: Если обычные приложения безосновательно запрашивают доступ к СМС, контактам или разделу «Аккессибилитй» (специальные возможности), немедленно удалите их;

  • Действия при обнаружении угрозы: Если вы заметили появление подозрительного приложения на своем телефоне, немедленно с другого устройства смените пароли от важных аккаунтов, проверьте банковские операции и обратитесь в банк для блокировки карт.

RedWing Stealerкомпания F6банки КазахстанаAndroid-троян
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Кристофер Нолан назвал искусственный интеллект «прозрачным троянским конем»Кристофер Нолан назвал искусственный интеллект «прозрачным троянским конем»19 июля 20:27Новый троян под видом VPN крадет данные пользователейНовый троян под видом VPN крадет данные пользователей27 мая 19:22Как работает ТикНоте Ватч — умные часы, переводящие голос в текст на 17 языках?Как работает ТикНоте Ватч — умные часы, переводящие голос в текст на 17 языках?Сегодня 09:19Тетрадь заполняет робот: робот с ручкой в руке вызвал бурные обсуждения в соцсетяхТетрадь заполняет робот: робот с ручкой в руке вызвал бурные обсуждения в соцсетяхВчера 21:14Появилось устройство, которое красиво и аккуратно переписывает текст с компьютера в тетрадьПоявилось устройство, которое красиво и аккуратно переписывает текст с компьютера в тетрадьВчера 17:20Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октябряЦены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октябряВчера 11:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября