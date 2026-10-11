Получивший красную карточку за то, что потянул соперника за волосы, Винисиус извинился перед болельщиками

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» принял на своем поле «Вильярреал» и добился минимальной и крайне тяжелой победы со счетом 1:0. Однако самым обсуждаемым событием матча стало удаление звездного игрока мадридцев Винисиуса Жуниора из-за его необычного и грубого поступка.

Бразильский нападающий на 74-й минуте игры не смог совладать с нервами и потянул игрока «Вильярреала» за волосы. Главный судья без колебаний показал футболисту прямую красную карточку и удалил с поля.

Обращение Винисиуса: «Приношу извинения своей команде и болельщикам»

После матча Винисиус Жуниор выступил с коротким и искренним заявлением на своей официальной странице в социальных сетях, извинившись за то, что оставил одноклубников в меньшинстве:

Признание и раскаяние: «Радость продолжается… Приношу извинения своей команде и болельщикам», — написал вингер мадридцев;

Возможная дисквалификация: Из-за неспортивного и агрессивного поведения по отношению к сопернику Винисиус рискует получить дисквалификацию на несколько матчей от дисциплинарного комитета Ла Лиги.

Ситуация в турнирной таблице: 6 очков отставания от «Барселоны»

Несмотря на то, что «королевский клуб» остался в меньшинстве, он удержал минимальное преимущество и завоевал важнейшие 3 очка в турнирной таблице:

«Барселона» (1-е место): Каталонцы уверенно лидируют в турнирной таблице с 24 очками;

«Атлетико Мадрид» (2-е место): Команда Диего Симеоне идет на второй строчке с 19 очками;

«Реал Мадрид» (3-е место): Мадридский гранд после 8-го тура довел количество своих очков до 18 и отстает от лидирующей «Барселоны» на 6 очков;

«Вильярреал» (13-е место): Потерпевшая поражение «желтая субмарина» с 8 очками занимает 13-е место в таблице.

Впереди испытание против «Севильи»

Свой следующий матч 9-го тура «Реал Мадрид» проведет 18 октября на выезде против «Севильи». Подопечные Карло Анчелотти могут остаться без услуг Винисиуса Жуниора в этом важном противостоянии из-за возможной дисквалификации.