Каждый второй узбекистанец полагается на искусственный интеллект в вопросах здоровья?

Население Узбекистана все больше доверяет современным цифровым технологиям в вопросах, связанных со здоровьем. Согласно данным ежегодного отчета международного исследования STADA Health Report 2026, ровно 55 процентов граждан нашей страны активно пользуются услугами искусственного интеллекта (ИИ) для получения ответов на вопросы о здоровье.

Цифры показывают, что нейросети и цифровые медицинские консультанты становятся массовым трендом в стране, меняя культуру традиционного лечения.

Проверка с помощью ИИ даже после заключения врача: Результат выше глобального показателя

Исследование показало, что по уровню обращения к искусственному интеллекту при принятии медицинских решений Узбекистан опередил многие страны мира:

Поиск «второго мнения»: 21 процент граждан, принявших участие в опросе, заявили, что даже после прохождения осмотра у реального врача обращаются за советом к искусственному интеллекту для перепроверки диагноза и рекомендаций;

Международное сравнение: По этому показателю Узбекистан опередил глобальный уровень — в среднем по 20 странам мира, участвовавшим в опросе, этот показатель составляет всего 16 процентов.

Резко возросло удовлетворение государственной медициной

Несмотря на популярность ИИ, доверие населения к официальной системе здравоохранения заметно укрепилось:

82 процента за год: 82 процента узбекистанцев отметили, что полностью удовлетворены качеством оказания государственных медицинских услуг;

Положительная динамика: Этот показатель значительно вырос по сравнению с прошлогодними 69 процентами, что отражает результат инфраструктурного обновления и реформ в системе.

Тревожная тенденция в профилактике: Почему затягиваются медосмотры?

Наряду с положительными тенденциями, были зафиксированы и тревожные для специалистов цифры:

Резкое сокращение профилактических осмотров: Если в 2023 году 25 процентов населения вообще не проходили профилактические медосмотры, то по результатам исследования 2026 года этот показатель вырос почти в два раза и достиг 48 процентов ;

Фактор риска: Почти половина населения предпочитает не обращаться к врачу до появления симптомов заболевания, что снижает возможности раннего выявления болезней.

Специалисты напоминают, что хотя советы искусственного интеллекта удобны для получения первичной информации, он никогда не сможет полностью заменить полноценный медицинский диагноз и профилактический осмотр, а регулярный врачебный контроль в здравоохранении крайне важен.