От каких продуктов стоит отказаться во время простуды и болезни?

·63·Здоровье
От каких продуктов стоит отказаться во время простуды и болезни?

В период, когда организм борется с различными сезонными заболеваниями, гриппом или простудой, правильный рацион питания имеет решающее значение для процесса выздоровления. Как отмечают специалисты Министерства здравоохранения, некоторые продукты могут усилить симптомы болезни и ослабить естественный иммунитет.

Для более легкого протекания болезни и ускорения восстановления организма рекомендуется временно воздержаться от следующих продуктов:

5 основных продуктов, запрещенных во время болезни

  • Сладости и продукты, богатые сахаром: Пища с высоким содержанием сахара усиливает воспалительные процессы и снижает способность белых кровяных телец — лейкоцитов бороться с вирусами;

  • Алкогольные напитки: Алкоголь вызывает серьезное обезвоживание организма (дегидратацию), резко снижает эффективность лекарственных средств и создает дополнительную нагрузку на печень;

  • Цитрусовые фрукты: Хотя такие фрукты, как апельсины и лимоны, богаты витамином С, высокая кислотность в них может раздражать воспаленную слизистую оболочку горла и желудка, усиливая боль;

  • Молоко и молочные продукты: У некоторых больных молочные продукты увеличивают выделение мокроты и слизи в дыхательных путях, что усугубляет кашель и заложенность носа;

  • Жирная и жареная пища: На переваривание жареных и тяжелых блюд желудочно-кишечный тракт затрачивает очень много энергии. В результате организм вынужден тратить свои силы не на борьбу с инфекцией, а на пищеварение.

Заключение специалистов: почему эти продукты опасны?

Как поясняют в Министерстве здравоохранения, в вышеперечисленных продуктах содержится мало полезных витаминов и минералов, которые крайне необходимы защитной системе в период болезни.

Кроме того, они создают излишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Поэтому специалисты рекомендуют во время болезни употреблять больше теплых жидкостей, куриного бульона, отварных легких блюд и богатых витаминами овощей.

Министерство здравоохранениясладости с высоким содержанием сахараалкогольные напиткицитрусовые фрукты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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