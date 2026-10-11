Как работает ТикНоте Ватч — умные часы, переводящие голос в текст на 17 языках?

·63·Технологии
Как работает ТикНоте Ватч — умные часы, переводящие голос в текст на 17 языках?

В мире технологий появился новый гаджет, который существенно облегчает повседневную работу. Известная китайская компания Мобвои официально представила умные часы ТикНоте Ватч, способные в реальном времени записывать живое общение, преобразовывать его напрямую в текст и с помощью искусственного интеллекта готовить краткие выжимки.

Ожидается, что новинка станет настоящим цифровым секретарем под рукой для специалистов, проводящих деловые встречи, лекции и ежедневные переговоры.

Транскрипция в реальном времени и возможности Шадов AI 2.0

ТикНоте Ватч — это не просто устройство для записи звука, а умный помощник, опирающийся на сложные нейросети:

  • Прослушивание и запись на 17 языках: Система в режиме реального времени принимает речь на 17 языках и мгновенно отображает ее в виде текста на дисплее часов;

  • Запуск одной кнопкой: Чтобы начать запись, достаточно удерживать специальную кнопку всего 2 секунды. Также предусмотрен отдельный режим для быстрой фиксации спонтанных коротких мыслей;

  • Выделение важных фраз: Во время беседы пользователь может одним нажатием отметить ключевые предложения. По окончании обсуждения программа систематизирует их;

  • Краткое содержание от искусственного интеллекта: Помощник Шадов AI 2.0 в гаджете отбирает самые важные пункты из огромного записанного текста, составляет итоговый конспект беседы, а также помогает находить нужную информацию в архивах.

Технические характеристики: Мощный микрофон и 200 часов памяти

Для четкой и безупречной записи голоса устройство оснащено современным аппаратным обеспечением:

  • Микрофоны с шумоподавлением: Два чувствительных микрофона, встроенных в корпус, и алгоритмы шумоподавления четко улавливают разговор на расстоянии 3–5 метров;

  • Долгосрочная автономность: Умные часы способны непрерывно записывать звук более 24 часов;

  • Широкая память и облачный сервис: Внутренняя память устройства может хранить более 200 часов аудиофайлов. Все данные синхронизируются с мобильным приложением ТикНоте и облачной системой, формируя единую базу заметок.

Контроль здоровья и повседневные фитнес-функции

Наряду с голосовыми функциями, ТикНоте Ватч объединяют в себе все передовые возможности традиционных умных часов:

  • Мониторинг медицинских показателей: Устройство непрерывно отслеживает частоту сердечных сокращений (пульс), уровень кислорода в крови (СпО2), уровень стресса и фазы сна;

  • Навигация: Встроенный модуль ГПС служит для точного определения активности на свежем воздухе и маршрутов по карте.

Эта новая разработка компании Мобвои стала важным шагом в интеграции искусственного интеллекта и носимых технологий, предлагая удобное решение для повышения эффективности работы.

MobvoiTicNote WatchShadow AI 2.0транскрипция в реальном времени
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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