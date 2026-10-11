Uzum Market предоставляет промокоды покупателям и бесплатную логистику продавцам

Крупная онлайн-торговая платформа Узбекистана Uzum Market объявила о поэтапном полном восстановлении работы системы после недавних масштабных технических сбоев. Маркетплейс официально принес извинения всем покупателям и предпринимателям за возникшие неудобства и анонсировал масштабную программу компенсации.

Компания внедряет ряд льгот для защиты интересов всех сторон, пострадавших в результате данной неполадки, — покупателей, продавцов (селлеров) и сетевых партнеров.

Пакет компенсации: какие льготы предоставляются покупателям и продавцам?

Администрацией платформы утверждены следующие меры компенсации:

Бонусы для покупателей: Клиентам, которые из-за технического сбоя не смогли вовремя получить свои заказы, будут предоставлены специальные промокоды на следующие покупки;

Бесплатное обслуживание для продавцов: Для всех предпринимателей, реализующих свою продукцию на маркетплейсе, услуги хранения товаров и логистики установлены абсолютно бесплатными до конца октября текущего года;

Помощь владельцам франшизы: Доходы владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), работающих по франшизе в сети Uzum Market, потерянные в период технического сбоя, будут полностью возмещены компанией.

Возобновлена деятельность пунктов выдачи заказов

Пункты выдачи маркетплейса по всей республике вернулись к обычному режиму работы, а процесс выдачи товаров был максимально упрощен:

Получение заказа стало проще: Теперь покупателям, пришедшим в пункты, достаточно лишь назвать пришедший по SMS код или имя и фамилию получателя;

Срок хранения продлен: Сразу после запуска системы не обязательно спешить в пункты — срок бесплатного хранения всех готовых заказов был значительно продлен.

Администрация Uzum Market подчеркивает, что взяла стабильность системы под полный контроль, и инфраструктура дополнительно усиливается во избежание повторения подобных ситуаций.