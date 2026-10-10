Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Представлены цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по состоянию на 10 октября. Устройства предлагаются в версиях еСИМ+еСИМ и СИМ+еСИМ. Цены различаются в зависимости от объема памяти и цвета смартфона.
iPhone 18 Pro в версии еСИМ+еСИМ:
• 256 ГБ, Серебристый (Силвер): 1579 долларов • 256 ГБ, Ледяной (Глакиер): 1599 долларов • 256 ГБ, Черный (Блак): 1579 долларов • 256 ГБ, Бордовый (Бургундй): 1579 долларов, акционная цена • 512 ГБ: 1899 долларов • 1 ТБ: 2899 долларов
iPhone 18 Pro Max в версии еСИМ+еСИМ:
• 256 ГБ, Черный (Блак): 1699 долларов, акционная цена • 256 ГБ, Серебристый (Силвер): 1779 долларов • 256 ГБ, Ледяной (Глакиер): 1729 долларов • 256 ГБ, Бордовый (Бургундй): 1789 долларов • 512 ГБ, Черный (Блак): 2049 долларов • 512 ГБ, Серебристый (Силвер): 2099 долларов • 512 ГБ, Ледяной (Глакиер): 2049 долларов • 512 ГБ, Бордовый (Бургундй): 2149 долларов • 1 ТБ: 2699 долларов
iPhone 18 Pro в версии СИМ+еСИМ:
• 256 ГБ, Серебристый (Силвер): 1579 долларов • 256 ГБ, Ледяной (Глакиер): 1589 долларов • 256 ГБ, Черный (Блак): 1609 долларов • 256 ГБ, Бордовый (Бургундй): 1609 долларов • 512 ГБ: 1899 долларов • 1 ТБ: 2999 долларов
iPhone 18 Pro Max в версии СИМ+еСИМ:
• 256 ГБ, Ледяной (Глакиер): 1829 долларов • 256 ГБ, Черный (Блак): 1849 долларов, акционная цена • 256 ГБ, Серебристый (Силвер): 1799 долларов • 256 ГБ, Бордовый (Бургундй): 1809 долларов • 512 ГБ, Черный (Блак): 2179 долларов • 512 ГБ, Серебристый (Силвер): 2299 долларов • 512 ГБ, Бордовый (Бургундй): 2199 долларов • 512 ГБ, Ледяной (Глакиер): 2299 долларов • 1 ТБ: 2699 долларов
Цены на смартфоны могут меняться ежедневно.
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