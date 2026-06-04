Лимит необеспеченных микрокредитов для бизнеса увеличен до 200 млн сумов

·51·Узбекистан
Лимит необеспеченных микрокредитов для бизнеса увеличен до 200 млн сумов

В нашей стране объявлена очередная хорошая новость о поддержке представителей малого и среднего бизнеса и создании для них благоприятной деловой среды. Государство предоставляет значительные финансовые льготы соотечественникам, стремящимся расширить предпринимательскую деятельность и запустить новые проекты. Теперь представители бизнеса, ведущие свое дело честно и успешно, смогут получить довольно крупные суммы средств без залога какого-либо имущества.

Согласно новому порядку, с 1 июля текущего года максимальный размер необеспеченного микрокредита для предпринимателей увеличивается с действующих 100 миллионов сумов до 200 миллионов сумов .

Кто может воспользоваться этой возможностью?

Безусловно, такое удобство открывает еще более широкие возможности для ответственных предпринимателей. Новая финансовая норма:

  • Касается тех, кто ранее брал микрокредит в банке и своевременно выполнял свои обязательства;

  • Представителей сферы, имеющих положительную кредитную историю (фидбек) в банковской системе.

Эта система служит дальнейшему укреплению взаимного доверия между банками и предпринимателями.

Важный шаг на пути развития предпринимательства

Увеличение данного лимита в два раза предусмотрено в рамках последовательно реализуемой в стране «Комплексной программы поддержки малого бизнеса». Это историческое решение направлено на расширение возможностей предпринимателей свободно и быстро использовать необходимые финансовые ресурсы без лишних хлопот, то есть без требования какого-либо обеспечения или поручительства.

Перспективная новость: Такая финансовая помощь оказалась очень кстати для предпринимателей, желающих вывести свой бизнес на новый этап в летний сезон. Несомненно, благодаря необеспеченным средствам в нашей стране будут созданы сотни новых рабочих мест и увеличатся объемы производства.

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УзбекистанСум
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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