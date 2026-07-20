Опыт Беларуси будет привлечен для строительства АЭС в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. На встрече обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства между двумя странами, увеличения объемов торговли и сотрудничества в строительстве атомной электростанции в Узбекистане.

В ходе переговоров особое внимание было уделено использованию опыта Беларуси в процессах, начиная от проектирования будущей АЭС и заканчивая ее эксплуатацией.

Передано приветствие Лукашенко

В начале встречи Виктор Каранкевич передал главе Узбекистана искренние приветствия и добрые пожелания президента Беларуси Александра Лукашенко.

Стороны рассмотрели текущее состояние стратегических партнерских отношений между Узбекистаном и Беларусью, а также перспективы их дальнейшего развития.

В частности, в центре внимания, наряду с политическим диалогом, находились вопросы укрепления торгово-экономического и промышленного сотрудничества.

Цель — довести объем торговли до 2 млрд долларов

В ходе беседы было отмечено, что официальный визит Шавката Мирзиёева в Минск 8–9 июля принес эффективные результаты.

Была подчеркнута важность своевременной реализации плана мероприятий, принятого по итогам визита. В рамках этого плана поставлена цель довести объем товарооборота между двумя странами до 2 миллиардов долларов.

Также определены задачи по продвижению новых совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, расширению производственной кооперации и увеличению взаимных инвестиций.

Какая помощь будет оказана при строительстве АЭС?

Одной из важных тем встречи стало строительство первой атомной электростанции и сопутствующей инфраструктуры в Узбекистане.

Были рассмотрены вопросы использования опыта белорусской стороны по следующим направлениям:

проектирование атомной электростанции;

экспертная поддержка строительных работ;

ввод объекта в эксплуатацию и его обслуживание;

обмен опытом по вопросам безопасности и инфраструктуры.

Переговоры еще не означают, что конкретные условия практического сотрудничества полностью определены. Однако видно, что вопрос привлечения опыта Беларуси занимает важное место в двусторонней повестке дня.

Подготовка национальных кадров

Особое внимание было уделено вопросу подготовки квалифицированных специалистов в области атомной энергетики.

Планируется запуск совместных программ между соответствующими высшими учебными заведениями Узбекистана и Беларуси, организация обмена студентами и специалистами, а также подготовка национальных кадров для отрасли.

В этом процессе основной задачей станет не только строительство станции, но и формирование базы местных специалистов, способных безопасно и эффективно управлять ею на протяжении многих лет.

Сотрудничество может выйти на новый уровень

Новые договоренности между Узбекистаном и Беларусью направлены на расширение сотрудничества в сферах торговли, промышленности и энергетики.

В частности, если планы по обмену опытом в области атомной энергетики и подготовке кадров будут реализованы, это может стать новым стратегическим направлением в отношениях двух государств.