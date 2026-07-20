Опыт Беларуси будет привлечен для строительства АЭС в Узбекистане

·54·Узбекистан
Опыт Беларуси будет привлечен для строительства АЭС в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. На встрече обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства между двумя странами, увеличения объемов торговли и сотрудничества в строительстве атомной электростанции в Узбекистане.

В ходе переговоров особое внимание было уделено использованию опыта Беларуси в процессах, начиная от проектирования будущей АЭС и заканчивая ее эксплуатацией.

Передано приветствие Лукашенко

В начале встречи Виктор Каранкевич передал главе Узбекистана искренние приветствия и добрые пожелания президента Беларуси Александра Лукашенко.

Стороны рассмотрели текущее состояние стратегических партнерских отношений между Узбекистаном и Беларусью, а также перспективы их дальнейшего развития.

В частности, в центре внимания, наряду с политическим диалогом, находились вопросы укрепления торгово-экономического и промышленного сотрудничества.

Цель — довести объем торговли до 2 млрд долларов

В ходе беседы было отмечено, что официальный визит Шавката Мирзиёева в Минск 8–9 июля принес эффективные результаты.

Опыт Беларуси будет привлечен для строительства АЭС в Узбекистане

Была подчеркнута важность своевременной реализации плана мероприятий, принятого по итогам визита. В рамках этого плана поставлена цель довести объем товарооборота между двумя странами до 2 миллиардов долларов.

Также определены задачи по продвижению новых совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, расширению производственной кооперации и увеличению взаимных инвестиций.

Какая помощь будет оказана при строительстве АЭС?

Одной из важных тем встречи стало строительство первой атомной электростанции и сопутствующей инфраструктуры в Узбекистане.

Были рассмотрены вопросы использования опыта белорусской стороны по следующим направлениям:

  • проектирование атомной электростанции;

  • экспертная поддержка строительных работ;

  • ввод объекта в эксплуатацию и его обслуживание;

  • обмен опытом по вопросам безопасности и инфраструктуры.

Переговоры еще не означают, что конкретные условия практического сотрудничества полностью определены. Однако видно, что вопрос привлечения опыта Беларуси занимает важное место в двусторонней повестке дня.

Подготовка национальных кадров

Особое внимание было уделено вопросу подготовки квалифицированных специалистов в области атомной энергетики.

Планируется запуск совместных программ между соответствующими высшими учебными заведениями Узбекистана и Беларуси, организация обмена студентами и специалистами, а также подготовка национальных кадров для отрасли.

В этом процессе основной задачей станет не только строительство станции, но и формирование базы местных специалистов, способных безопасно и эффективно управлять ею на протяжении многих лет.

Сотрудничество может выйти на новый уровень

Новые договоренности между Узбекистаном и Беларусью направлены на расширение сотрудничества в сферах торговли, промышленности и энергетики.

В частности, если планы по обмену опытом в области атомной энергетики и подготовке кадров будут реализованы, это может стать новым стратегическим направлением в отношениях двух государств.

Шавкат МирзиёевУзбекистанБеларусьВиктор КаранкевичАлександр Лукашенко
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане ожидается, что средний размер пенсии превысит 2 миллиона сумовВ Узбекистане ожидается, что средний размер пенсии превысит 2 миллиона сумовСегодня, 14:35Новый порядок для онлайн-торговли: будет выдаваться подтверждение с QR-кодомНовый порядок для онлайн-торговли: будет выдаваться подтверждение с QR-кодомСегодня, 11:42Большие перемены в пенсионной системе: государство может добавлять 50 процентов к накоплениямБольшие перемены в пенсионной системе: государство может добавлять 50 процентов к накоплениямСегодня, 11:37Стало известно, в каких регионах завтра пройдут дожди?Стало известно, в каких регионах завтра пройдут дожди?Сегодня, 00:12В Ташкенте через 3363 фальшивых чека было расхищено 1,4 млрд сумов...В Ташкенте через 3363 фальшивых чека было расхищено 1,4 млрд сумов...Вчера, 13:49Погода на 22 июля: в некоторых регионах ожидаются дожди и сильный ветерПогода на 22 июля: в некоторых регионах ожидаются дожди и сильный ветерВчера, 12:49
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана