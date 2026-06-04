Шавкат Мирзиёев принял делегацию Гонконга: подписаны соглашения
Дипломатические и экономические связи Узбекистана на международной арене продолжают покорять новые вершины. 4 июня текущего года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял влиятельную делегацию во главе с главой Администрации Специального административного района Сянган (Гонконг) Китайской Народной Республики Ли Цзячао, посетившую нашу страну.
В начале встречи, прошедшей на высоком уровне, глава гостей передал главе нашего государства самые искренние и дружеские пожелания Председателя КНР Си Цзиньпина.
Стратегическое партнерство между Узбекистаном и Китаем
В ходе диалога было особо отмечено, что узы дружбы и всесторонние стратегические партнерские отношения между двумя государствами в новом веке вышли на исторический уровень. Двусторонние соглашения последовательно воплощаются в жизнь. Ярким тому подтверждением является проведение в мае этого года заседания Межправительственной комиссии в Пекине, третьего Межрегионального форума в городе Сиань, а также организация экономического форума в Гонконге и открытие Торгового дома Узбекистана.
Была выражена уверенность, что прибытие в Ташкент крупной делегации, состоящей из представителей ведущих деловых кругов Гонконга, еще больше оживит этот позитивный процесс.
Самая важная новость: скоро будет введен безвизовый режим!
По итогам встречи был достигнут ряд исторических договоренностей, которые стали настоящей радостью и приятной новостью для населения и предпринимателей нашей страны:
Безвизовый режим: В ближайшее время между Узбекистаном и Гонконгом на двусторонней основе будет введен безвизовый режим;
Прямые рейсы: Будут налажены прямые авиарейсы, связывающие два пункта, а также удобные консульские услуги;
Деловой совет: Будет создан совместный Деловой совет по координации взаимных проектов и принята специальная «дорожная карта».
Сотрудничество в сфере инноваций и технологий будущего
В рамках расширения экономического и промышленного сотрудничества с Гонконгом будет разработана комплексная программа сотрудничества по следующим приоритетным направлениям, наиболее востребованным на мировом рынке:
Приоритетные сферы сотрудничества
Перспективы развития
Высокие технологии
Искусственный интеллект, финтех и инновационные стартапы
Современная экономика
«Зеленая» энергетика, цифровая экономика и биотехнологии
Социальная сфера
Современная система образования, туризм и культурный обмен
Комментарий редакции: Введение прямого безвизового режима и запуск авиарейсов с таким крупным финансовым и инновационным центром мира, как Гонконг, откроет беспрецедентные новые возможности для наших соотечественников, особенно для представителей бизнеса и любителей путешествий.
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