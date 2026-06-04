Шавкат Мирзиёев принял делегацию Гонконга: подписаны соглашения

·51·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Гонконга: подписаны соглашения

Дипломатические и экономические связи Узбекистана на международной арене продолжают покорять новые вершины. 4 июня текущего года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял влиятельную делегацию во главе с главой Администрации Специального административного района Сянган (Гонконг) Китайской Народной Республики Ли Цзячао, посетившую нашу страну.

В начале встречи, прошедшей на высоком уровне, глава гостей передал главе нашего государства самые искренние и дружеские пожелания Председателя КНР Си Цзиньпина.

Стратегическое партнерство между Узбекистаном и Китаем

В ходе диалога было особо отмечено, что узы дружбы и всесторонние стратегические партнерские отношения между двумя государствами в новом веке вышли на исторический уровень. Двусторонние соглашения последовательно воплощаются в жизнь. Ярким тому подтверждением является проведение в мае этого года заседания Межправительственной комиссии в Пекине, третьего Межрегионального форума в городе Сиань, а также организация экономического форума в Гонконге и открытие Торгового дома Узбекистана.

Была выражена уверенность, что прибытие в Ташкент крупной делегации, состоящей из представителей ведущих деловых кругов Гонконга, еще больше оживит этот позитивный процесс.

Самая важная новость: скоро будет введен безвизовый режим!

По итогам встречи был достигнут ряд исторических договоренностей, которые стали настоящей радостью и приятной новостью для населения и предпринимателей нашей страны:

  • Безвизовый режим: В ближайшее время между Узбекистаном и Гонконгом на двусторонней основе будет введен безвизовый режим;

  • Прямые рейсы: Будут налажены прямые авиарейсы, связывающие два пункта, а также удобные консульские услуги;

  • Деловой совет: Будет создан совместный Деловой совет по координации взаимных проектов и принята специальная «дорожная карта».

Сотрудничество в сфере инноваций и технологий будущего

В рамках расширения экономического и промышленного сотрудничества с Гонконгом будет разработана комплексная программа сотрудничества по следующим приоритетным направлениям, наиболее востребованным на мировом рынке:

Приоритетные сферы сотрудничества

Перспективы развития

Высокие технологии

Искусственный интеллект, финтех и инновационные стартапы

Современная экономика

«Зеленая» энергетика, цифровая экономика и биотехнологии

Социальная сфера

Современная система образования, туризм и культурный обмен

Комментарий редакции: Введение прямого безвизового режима и запуск авиарейсов с таким крупным финансовым и инновационным центром мира, как Гонконг, откроет беспрецедентные новые возможности для наших соотечественников, особенно для представителей бизнеса и любителей путешествий.

Следите вместе с нами на страницах Замин за самыми последними успехами нашей страны на международной арене, межгосударственными историческими соглашениями и самыми актуальными новостями нашей жизни!

Шавкат МирзиёевУзбекистанГонконгЛи ЦзячаоСи Цзиньпин
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкентской области началось строительство нового мостаСегодня, 05:07Завтра в отдельных регионах страны ожидаются дождиВчера, 18:45Старт выдачи льготных кредитов молодежи на бизнес и образованиеВчера, 17:44Для пенсионеров вводится новая система получения путевок в санаторииВчера, 17:30Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото)Вчера, 16:31Система теплоснабжения Ташкента будет обновлена до 2028 годаВчера, 12:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Жаркую погоду в Узбекистане сменят сильные дожди и прохлада
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита