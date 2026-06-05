Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)

·60·Узбекистан
Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)

Древний и вечно живой город Самарканд принимает очередной крупный международный форум — Ассамблею Глобального экологического фонда (ГЭФ). В рамках этого престижного мероприятия текущего года 5 июня Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева провела важную встречу на высоком уровне с заместителем Генерального секретаря ООН — исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен и главным исполнительным директором Глобального экологического фонда Клодом Гасконом.

Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)

Встреча прошла в дружественной, конструктивной атмосфере и атмосфере взаимного доверия, на ней были подробно обсуждены экологические проблемы, имеющие значение не только для Узбекистана, но и для всего региона Центральной Азии.

Приоритетные направления на пути к экологической устойчивости

Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)

В ходе диалога стороны уделили особое внимание наиболее актуальным и болезненным вопросам, стоящим перед нашим регионом в условиях глобального изменения климата. В частности, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по следующим важным направлениям:

  • Борьба с опустыниванием: Меры по предотвращению потери плодородия земель (деградации) и их превращения в пустыню.

  • Чистота воздуха: Совершенствование систем постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха.

  • Биоразнообразие: Сохранение уникальной природы региона, растительного и животного мира.

  • Рациональное использование ресурсов: Экономное управление природными богатствами и водными ресурсами.

Высокая оценка международного сотрудничества

Саида Мирзиёева встретилась с руководителями ООН и ГЭФ в Самарканде (фото)

Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева поделилась искренними мыслями на своей официальной странице по итогам встречи. В ней особо отмечено, что широкомасштабные реформы в сфере экологии в нашей стране высоко оцениваются международным сообществом.

Международные организации

Ключевые аспекты сотрудничества

ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде)

Системная поддержка «зеленых» реформ в нашей стране и внедрение международных стандартов.

ГЭФ (Глобальный экологический фонд)

Организация исторической Ассамблеи в Самарканде на высоком уровне и продвижение практических экологических решений.

Саида Мирзиёева в своем обращении выразила глубокую благодарность высокопоставленным гостям за практическую помощь экологическим инициативам в Узбекистане и поздравила с успешным проведением этого исторического форума, принятого Самаркандом.

Взгляд Замин: Эта Ассамблея, проходящая в Самарканде с участием высшего руководства ООН и Глобального экологического фонда, свидетельствует о том, что «зеленая повестка» Узбекистана находится в центре внимания мирового сообщества. Для нашего региона, борющегося с опустыниванием, качеством воздуха и последствиями Аральской катастрофы, финансовая и техническая поддержка таких крупных фондов необходима как воздух и вода. Эта встреча послужит началом новых проектов в сфере охраны окружающей среды в нашей стране.

Следите за самыми горячими новостями о важных политических событиях в нашей стране, деталях международных экологических форумов и «зеленых» проектах всегда вместе с нами на страницах Замин!

Саида МирзиёеваСамаркандООНГЭФИнгер Андерсен
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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