Введен новый цифровой порядок оформления многоквартирных домов

В нашей стране последовательно продолжаются реформы по внедрению цифровых технологий в государственные услуги и устранению излишних бюрократических барьеров для населения. С 1 июня текущего года на рынке недвижимости и в кадастровой системе Узбекистана начался период поистине революционных изменений. Теперь процессы документирования многоквартирных жилых зданий и квартир в них полностью переведены на новую систему.

Палата государственного кадастра сообщила о полном переводе процессов оформления многоквартирных зданий и сооружений, подготовки кадастровых документов и регистрации прав собственности в современный УЗКАД цифровой формат. Новый порядок охватывает все этапы: от приема зданий в эксплуатацию после строительства до выдачи готового кадастрового паспорта и государственной регистрации.

Электронные карты и общий паспорт: главные нововведения

С внедрением этой системы созданы ряд удобств для граждан, покупающих квартиры в многоквартирных домах, и для застройщиков. Основные преимущества системы отражены в следующих направлениях:

Единый электронный реестр: Все квартиры в здании, нежилые помещения, предназначенные для предпринимательства, а также общее имущество жильцов (подвалы, коридоры, крыша) строго учитываются в единой централизованной базе данных.

Единый общий паспорт: Если ранее каждая собственность рассматривалась отдельно, то теперь формируется единый комплексный кадастровый документ на все многоквартирное здание.

Цифровые геокарты: Внутренние и внешние цифровые чертежи (планы) зданий и квартир размещаются на интерактивной онлайн-карте и отображаются в режиме реального времени.

Пресечение коррупции: Перевод всех процессов в онлайн-формат минимизирует бумажную волокиту, длинные очереди и человеческий фактор в государственных органах, обеспечивая прозрачность.

Какие удобства создаются для собственников?

Эти цифровые реформы в сфере кадастра в первую очередь служат гарантией неприкосновенности прав собственности обычных граждан.

Приоритетные аспекты новой системы Польза для жителей и собственников Ускорение процессов Сроки оформления и получения документов на новостройки сокращаются в несколько раз. Усиление правовой защиты Подделка данных в цифровой базе невозможна, что обеспечивает максимальную защиту прав собственников. Дистанционное обслуживание Создана возможность проверки информации о собственности онлайн в любое время.

Комментарий Замин: При покупке квартир в многоквартирных домах часто слышали о случаях мошенничества, таких как задержка кадастровых документов или продажа одной квартиры нескольким лицам. Полный запуск системы УЗКАД полностью положит конец таким проблемам. Фиксация здания от фундамента до крыши на электронной карте свидетельствует о начале периода настоящей чистоты и справедливости на рынке недвижимости.

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