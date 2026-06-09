Обеспечено вселение матери и двоих детей в собственный дом

·1·Узбекистан
Обеспечено вселение матери и двоих детей в собственный дом

Отделом Бюро принудительного исполнения по Каштепинскому району обеспечено исполнение еще одного важного исполнительного документа.

Согласно исполнительному документу Межрайонного суда по гражданским делам Маргиланского района от 13 мая 2026 года, было определено вселить взыскателя Н.И. и ее двух несовершеннолетних детей в жилые помещения дома, расположенного на территории МФЙ «Кызыларик» Каштепинского района, а также обеспечить право на равное с другими пользователями пользование вспомогательными сооружениями и коммунальными сетями спорной квартиры.

По данному исполнительному документу 2 июня 2026 года государственными исполнителями были проведены принудительные исполнительные действия.

В результате судебное решение было исполнено в полном объеме, восстановлены законные права матери и ее двоих детей. Они фактически были вселены в жилое помещение, и созданы необходимые условия для полноценного пользования домом.

Там, где обеспечивается верховенство закона, защищаются права человека. Своевременное и полное исполнение судебных решений является воплощением справедливости в жизни.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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