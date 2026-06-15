Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с днем рождения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю его дня рождения.

В своем письме глава государства особо отметил роль Си Цзиньпина в развитии и модернизации Китая.

Также было подчеркнуто, что в последние годы отношения дружбы, взаимного доверия и всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем вышли на новый уровень.

Шавкат Мирзиёев высоко оценил поддержку Китаем реформ Нового Узбекистана и пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и новых успехов.