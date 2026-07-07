Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон

·97·Узбекистан
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон

В Узбекистане законопроект, направленный на совершенствование узбекского алфавита на основе латинской графики, был принят депутатами Законодательной палаты и направлен на рассмотрение в Сенат. Об этом сообщила пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Согласно законопроекту, планируется пересмотр состава действующего алфавита. В новой редакции алфавит будет состоять из 28 самостоятельных букв и 1 апострофа вместо нынешних 26 букв и 3 буквосочетаний. Также предусмотрено уточнение порядка использования некоторых букв.

В ходе обсуждений депутаты выдвинули ряд предложений по поэтапному и удобному внедрению данной реформы. В частности, предусматривается, что документы, оформленные до вступления закона в силу, национальная валюта, ценные бумаги, а также действующие вывески, указатели и другие символические обозначения государственных органов и организаций сохранят свою юридическую силу до установленного срока.

Отмечается, что такой подход устранит необходимость одновременной замены всех существующих в госучреждениях документов, бланков, указателей и других средств. Это позволит предотвратить излишние бюджетные расходы, сократить государственные затраты и внедрить новшества в алфавите поэтапно и финансово приемлемым способом.

В ходе парламентских обсуждений было отмечено, что принятие законопроекта послужит дальнейшему совершенствованию узбекского алфавита и правил орфографии, расширению использования государственного языка в цифровой среде, а также ускорению процесса адаптации к современным информационным технологиям.

Законопроект одобрен Законодательной палатой и теперь будет рассмотрен Сенатом.

УзбекистанОлий МажлисПалата законодательстваСенатУзбекский алфавит
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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