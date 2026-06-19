После дождя в небе Ташкента появилась радуга
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После сильного дождя и ветра, наблюдавшихся в городе Ташкенте, в небе появилась радуга.
На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, запечатлена радуга в разных районах столицы.
Особенно внимание горожан привлек пейзаж, в котором гармонично сочетались дождевые облака и солнечные лучи.
Сегодня во второй половине дня в Ташкенте наблюдались кратковременные сильные осадки и ветер.
Несмотря на это, после улучшения погоды в небе над городом образовалась радуга.
Фотографии активно распространяются пользователями социальных сетей и вызывают множество положительных комментариев.
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