Узбекистан поднялся на 37-е место в списке самых мирных стран мира
Опубликован авторитетный отчет Глобал Пеаке Индекс 2026 (Глобальный индекс миролюбия), оценивающий уровень безопасности, стабильности и мира в странах мира. В обновленном рейтинге Узбекистан привлек внимание международного сообщества своими положительными показателями и занял прочное место среди самых стабильных государств планеты.
По сравнению с показателем прошлого года наша страна сразу поднялась на 10 позиций, став одним из государств с самыми быстрыми и высокими темпами роста в мировом масштабе.
Мировой и региональный баланс: Рейтинг в цифрах
В текущем отчете приняли участие в общей сложности 163 независимых государства, ситуация и места в котором распределились следующим образом:
Географический статус / Регион
Государство
Место в глобальном рейтинге
Значимость и характеристика
Мировой лидер
Исландия
1-е место
Самая безопасная и мирная страна планеты
Лидер региона
Узбекистан
37-е место
1-е место в Центральной Азии, рост на +10 позиций за год
Итог рейтинга
Россия
163-е место
В самом конце списка из-за продолжающихся конфликтов
Позиции в Центральной Азии и на пространстве бывшего Союза
Узбекистан не только улучшил свои показатели, но и вышел на лидирующие позиции в геополитическом регионе:
Абсолютный лидер в Центральной Азии: Республика была официально признана государством с самым высоким уровнем безопасности и внутренней стабильности в регионе.
Порядок на постсоветском пространстве: На пространстве бывшего Союза более высокие показатели, чем у Узбекистана, зафиксировали только страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония), являющиеся членами Евросоюза и НАТО.
На чем основан индекс?
При составлении рейтинга Глобал Пеаке Индекс эксперты учитывают более 20 важных критериев, таких как внутренние и внешние конфликты в стране, уровень преступности, политическая стабильность, объемы вооружения и чувство безопасности граждан. Выход Узбекистана на 37-е место — это очередное международное признание политики внутреннего спокойствия и мира в стране.
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