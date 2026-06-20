Узбекистан поднялся на 37-е место в списке самых мирных стран мира

·34·Узбекистан
Узбекистан поднялся на 37-е место в списке самых мирных стран мира

Опубликован авторитетный отчет Глобал Пеаке Индекс 2026 (Глобальный индекс миролюбия), оценивающий уровень безопасности, стабильности и мира в странах мира. В обновленном рейтинге Узбекистан привлек внимание международного сообщества своими положительными показателями и занял прочное место среди самых стабильных государств планеты.

По сравнению с показателем прошлого года наша страна сразу поднялась на 10 позиций, став одним из государств с самыми быстрыми и высокими темпами роста в мировом масштабе.

Мировой и региональный баланс: Рейтинг в цифрах

В текущем отчете приняли участие в общей сложности 163 независимых государства, ситуация и места в котором распределились следующим образом:

Географический статус / Регион

Государство

Место в глобальном рейтинге

Значимость и характеристика

Мировой лидер

Исландия

1-е место

Самая безопасная и мирная страна планеты

Лидер региона

Узбекистан

37-е место

1-е место в Центральной Азии, рост на +10 позиций за год

Итог рейтинга

Россия

163-е место

В самом конце списка из-за продолжающихся конфликтов

Позиции в Центральной Азии и на пространстве бывшего Союза

Узбекистан не только улучшил свои показатели, но и вышел на лидирующие позиции в геополитическом регионе:

  • Абсолютный лидер в Центральной Азии: Республика была официально признана государством с самым высоким уровнем безопасности и внутренней стабильности в регионе.

  • Порядок на постсоветском пространстве: На пространстве бывшего Союза более высокие показатели, чем у Узбекистана, зафиксировали только страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония), являющиеся членами Евросоюза и НАТО.

На чем основан индекс?

При составлении рейтинга Глобал Пеаке Индекс эксперты учитывают более 20 важных критериев, таких как внутренние и внешние конфликты в стране, уровень преступности, политическая стабильность, объемы вооружения и чувство безопасности граждан. Выход Узбекистана на 37-е место — это очередное международное признание политики внутреннего спокойствия и мира в стране.

УзбекистанGlobal Peace IndexБезопасностьЦентральная АзияМирный Рейтинг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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