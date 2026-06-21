Число студентов в Узбекистане превысило 1,5 миллиона: высокая доля женщин

·1·Узбекистан
Число студентов в Узбекистане превысило 1,5 миллиона: высокая доля женщин

По данным Национального статистического комитета, на начало 2025/2026 учебного года общее количество студентов, обучающихся в организациях высшего образования Узбекистана, составило 1 миллион 535 тысяч человек. Этот показатель свидетельствует о самом высоком охвате образованием в истории страны.

Рост и гендерный баланс текущего года

Благодаря вниманию, уделяемому образованию женщин в системе высшего образования, доля студенток стала значительно выше, чем доля студентов-мужчин:

  • Ежегодный темп роста: Число студентов по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 102,2 тысячи человек или на 7,1 процента больше.

  • Гендерные показатели:

    • Женщины: 782,9 тысячи человек

    • Мужчины: 752,1 тысячи человек

Динамика численности студентов по годам

За последние 5 лет число студентов резко возросло за счет открытия новых вузов, включая частные и филиалы зарубежных университетов, а также расширения квот:

Учебный год

Общее число студентов

Динамика (тенденция роста)

2021/2022

808,4 тысячи человек

Период стабильного формирования

2022/2023

1 042,1 тысячи человек

Преодолен порог в 1 миллион

2023/2024

1 314,5 тысячи человек

Широкий охват

2024/2025

1 432,8 тысячи человек

Стабильный темп роста

2025/2026

1 535,0 тысячи человек

Исторический максимум

Важный вывод: Статистика показывает, что за последние 5 лет (с 2021 по 2026 год) число молодежи, получающей высшее образование в Узбекистане, увеличилось почти в два раза. В этом процессе показатель женщин с высшим образованием на 30,8 тысячи человек больше, чем у мужчин.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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