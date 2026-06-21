Число студентов в Узбекистане превысило 1,5 миллиона: высокая доля женщин
По данным Национального статистического комитета, на начало 2025/2026 учебного года общее количество студентов, обучающихся в организациях высшего образования Узбекистана, составило 1 миллион 535 тысяч человек. Этот показатель свидетельствует о самом высоком охвате образованием в истории страны.
Рост и гендерный баланс текущего года
Благодаря вниманию, уделяемому образованию женщин в системе высшего образования, доля студенток стала значительно выше, чем доля студентов-мужчин:
Ежегодный темп роста: Число студентов по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 102,2 тысячи человек или на 7,1 процента больше.
Гендерные показатели:
Женщины: 782,9 тысячи человек
Мужчины: 752,1 тысячи человек
Динамика численности студентов по годам
За последние 5 лет число студентов резко возросло за счет открытия новых вузов, включая частные и филиалы зарубежных университетов, а также расширения квот:
Учебный год
Общее число студентов
Динамика (тенденция роста)
2021/2022
808,4 тысячи человек
Период стабильного формирования
2022/2023
1 042,1 тысячи человек
Преодолен порог в 1 миллион
2023/2024
1 314,5 тысячи человек
Широкий охват
2024/2025
1 432,8 тысячи человек
Стабильный темп роста
2025/2026
1 535,0 тысячи человек
Исторический максимум
Важный вывод: Статистика показывает, что за последние 5 лет (с 2021 по 2026 год) число молодежи, получающей высшее образование в Узбекистане, увеличилось почти в два раза. В этом процессе показатель женщин с высшим образованием на 30,8 тысячи человек больше, чем у мужчин.
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