Число студентов в Узбекистане превысило 1,5 миллиона: высокая доля женщин

По данным Национального статистического комитета, на начало 2025/2026 учебного года общее количество студентов, обучающихся в организациях высшего образования Узбекистана, составило 1 миллион 535 тысяч человек. Этот показатель свидетельствует о самом высоком охвате образованием в истории страны.

Рост и гендерный баланс текущего года

Благодаря вниманию, уделяемому образованию женщин в системе высшего образования, доля студенток стала значительно выше, чем доля студентов-мужчин:

Ежегодный темп роста: Число студентов по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 102,2 тысячи человек или на 7,1 процента больше.

Гендерные показатели: Женщины: 782,9 тысячи человек Мужчины: 752,1 тысячи человек



Динамика численности студентов по годам

За последние 5 лет число студентов резко возросло за счет открытия новых вузов, включая частные и филиалы зарубежных университетов, а также расширения квот:

Учебный год Общее число студентов Динамика (тенденция роста) 2021/2022 808,4 тысячи человек Период стабильного формирования 2022/2023 1 042,1 тысячи человек Преодолен порог в 1 миллион 2023/2024 1 314,5 тысячи человек Широкий охват 2024/2025 1 432,8 тысячи человек Стабильный темп роста 2025/2026 1 535,0 тысячи человек Исторический максимум

Важный вывод: Статистика показывает, что за последние 5 лет (с 2021 по 2026 год) число молодежи, получающей высшее образование в Узбекистане, увеличилось почти в два раза. В этом процессе показатель женщин с высшим образованием на 30,8 тысячи человек больше, чем у мужчин.