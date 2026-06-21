В ташкентских автобусах обязательным стало использование кондиционеров
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В общественном транспорте Ташкента усилен контроль за созданием комфортных условий для пассажиров в летний сезон.
Согласно новым требованиям, при повышении температуры воздуха выше +28 градусов, во всех автобусах и электробусах кондиционеры должны работать непрерывно.
Также установлено, что температура в салоне транспорта должна поддерживаться на уровне около +26 градусов.
В отношении перевозчиков, не соблюдающих правила, будут приняты меры. Для контроля этого процесса Министерством транспорта созданы специальные рабочие группы.
Ответственные лица проводят внезапные проверки на городских маршрутах, контролируя температуру в салонах и работу кондиционеров.
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