В Ташкенте автобусные полосы разделяют делиниаторами

В Ташкенте начался новый этап упорядочивания специальных полос категории «А», выделенных для общественного транспорта. В настоящее время устанавливаются делиниаторы на участке от комплекса Магик Китй на улице Фурката до дворца Дружбы Народов на улице Ислама Каримова.

Эти физические барьеры отделяют автобусную полосу от общего транспортного потока. Основная цель заключается в ограничении выезда легковых автомобилей на спецполосу, ускорении движения автобусов и обеспечении стабильной работы графика движения.

Проект первоначально реализуется на центральных улицах столицы. В дальнейшем такие полосы будут поэтапно организованы и в других районах.

Согласно плану, в течение 2026 года на более чем 30 улицах Ташкента будут нанесены специальные полосы с маркировкой «А» и установлены физические разделители. Эта мера направлена на сокращение задержек автобусов в пробках и систематизацию движения общественного транспорта.