В Ташкенте автобусные полосы разделяют делиниаторами

·21·Узбекистан
В Ташкенте автобусные полосы разделяют делиниаторами

В Ташкенте начался новый этап упорядочивания специальных полос категории «А», выделенных для общественного транспорта. В настоящее время устанавливаются делиниаторы на участке от комплекса Магик Китй на улице Фурката до дворца Дружбы Народов на улице Ислама Каримова.

Эти физические барьеры отделяют автобусную полосу от общего транспортного потока. Основная цель заключается в ограничении выезда легковых автомобилей на спецполосу, ускорении движения автобусов и обеспечении стабильной работы графика движения.

Проект первоначально реализуется на центральных улицах столицы. В дальнейшем такие полосы будут поэтапно организованы и в других районах.

Согласно плану, в течение 2026 года на более чем 30 улицах Ташкента будут нанесены специальные полосы с маркировкой «А» и установлены физические разделители. Эта мера направлена на сокращение задержек автобусов в пробках и систематизацию движения общественного транспорта.

ТашкентФуркатИслам Каримов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В ташкентских автобусах обязательным стало использование кондиционеровВ ташкентских автобусах обязательным стало использование кондиционеровСегодня, 19:21Число студентов в Узбекистане превысило 1,5 миллиона: высокая доля женщинЧисло студентов в Узбекистане превысило 1,5 миллиона: высокая доля женщинСегодня, 17:34Количество автомобилей на дорогах страны приближается к 5 миллионамКоличество автомобилей на дорогах страны приближается к 5 миллионамСегодня, 14:0721 июня: самый длинный день и самая короткая ночь21 июня: самый длинный день и самая короткая ночьСегодня, 12:03Предупреждение владельцам старых авто: вводится выплата в 30-кратном размереПредупреждение владельцам старых авто: вводится выплата в 30-кратном размереСегодня, 11:07Стало известно, какой объем средств оперируют банки УзбекистанаСтало известно, какой объем средств оперируют банки УзбекистанаВчера, 20:42
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Органам внутренних дел предоставлены новые административные полномочия
Органам внутренних дел предоставлены новые административные полномочия
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану