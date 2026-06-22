В «Новом Ташкенте» внедрят централизованную систему отопления и охлаждения

·25·Узбекистан
В «Новом Ташкенте» внедрят централизованную систему отопления и охлаждения

Проект «Новый Ташкент» будет развиваться не как отдельный город-спутник, а как органическое продолжение столицы. Об этом в рамках ТМИФ-26 сообщил руководитель строительного управления Давронжон Адилов.

По его словам, в 2025 году объем инвестиций в инженерно-коммуникационные сети территории превысил 700 миллионов долларов. К настоящему времени в «Новом Ташкенте» построено более 2 миллионов квадратных метров зданий, включая высшие учебные заведения и спортивные арены.

В проекте особое внимание уделяется управлению микроклиматом города. На территории планируется запуск первой в Центральной Азии единой централизованной системы отопления и охлаждения. Также для снижения температуры воздуха будет создана сеть искусственных каналов.

В экологическом направлении будет внедрена система полной переработки отходов непосредственно на территории. Предусмотрено получение электроэнергии из переработанных отходов.

Концепция градостроительства основана на принципе «15-минутного удобства». Это означает, что жители смогут дойти до основных социальных и бытовых объектов пешком за 15 минут.

В 2026 году на территории «Нового Ташкента» планируется открытие Национальной библиотеки и университета «Новый Узбекистан».

Новый ТашкентДавронжон АдиловНовый Узбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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