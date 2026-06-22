Пограничный таможенный пост в Ташкентской области будет модернизирован

Руководство Ташкентского областного таможенного управления определило практические меры по комплексному развитию прилегающей территории пограничного таможенного поста «Навои».

До настоящего времени на данной территории частными предпринимателями оказывались различные услуги. Однако из-за того, что качество и охват услуг не соответствовали требуемому уровню, со стороны граждан поступали некоторые жалобы.

В связи с этим руководство управления посетило объект и ознакомилось с проектом, подготовленным для его развития на основе современных требований.

В рамках проекта, разработанного государственным учреждением «Таможенный сервис», планируется создание комфортных залов ожидания для пассажиров. Также предусмотрено строительство санитарно-гигиенических комплексов, зон кратковременного отдыха и других объектов обслуживания.

Ожидается, что после реализации проекта улучшатся условия для граждан и участников транспортного движения на приграничной территории. Одновременно с этим повысится качество услуг и будет обновлена инфраструктура вокруг поста.