Спрос на киви в Узбекистане резко вырос: какая страна является основным поставщиком

В январе–апреле 2026 года в Узбекистан было импортировано в общей сложности 7,3 тыс. тонн киви.

По данным Национального статистического комитета, за четыре месяца данный продукт был импортирован из 8 стран. Общая стоимость импорта киви составила 2,8 млн долларов США.

Отмечается, что в текущем году объем импорта значительно увеличился. Количество привезенного в Узбекистан киви выросло на 2,7 тыс. тонн или почти на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего киви в страну поставил Иран. В январе–апреле из этой страны было импортировано 6 тыс. тонн продукции.

Второе место занял Китай. Из Китая в Узбекистан было завезено 1,2 тыс. тонн киви. Таким образом, Иран и Китай обеспечили почти весь объем общего импорта.

Также было импортировано 27,5 тонн киви из Казахстана, 13 тонн из Таиланда и 3,6 тонны из Италии.

Оставшиеся 5,5 тонн продукции пришлись на другие страны.