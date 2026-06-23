Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана

·93·Узбекистан
Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана

В рамках процесса четкого определения государственной границы между Узбекистаном и Кыргызстаном было принято важное решение. В результате населенные пункты Чонгара и Тош-Тепа, относившиеся к Ферганской области, были переданы на территорию Кыргызстана.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов. Он отметил, что почти 2,5 тысячи жителей этих сел являются этническими кыргызами и теперь получат возможность приобрести гражданство Кыргызстана.

Сообщается, что в процессе демаркации границы стороны достигли соглашения на основе взаимных интересов. Кыргызстан, в свою очередь, предоставил Узбекистану равные по площади земельные участки, расположенные в приграничной зоне.

Также стало известно о взаимном обмене равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров с целью строительства новой автомобильной дороги от села Сой до села Таян.

По мнению специалистов, строительство этой дороги создаст большое удобство для жителей Баткенской области Кыргызстана. После запуска нового маршрута расстояние от Айдаркена до города Баткен составит всего 55 километров вместо нынешних 225 километров.

УзбекистанКыргызстанФерганаБаткенАскат Алагозов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шавкат Мирзиёев посетил фестиваль цветов и увидел новый рекорд НаманганаШавкат Мирзиёев посетил фестиваль цветов и увидел новый рекорд НаманганаСегодня, 19:50Размер стипендий в государственных университетах увеличиваетсяРазмер стипендий в государственных университетах увеличиваетсяСегодня, 18:21В бюджеты махал направят дополнительные 300 млрд сумовВ бюджеты махал направят дополнительные 300 млрд сумовСегодня, 17:41АЗС возле школ и больниц могут перенести в безопасные зоныАЗС возле школ и больниц могут перенести в безопасные зоныСегодня, 15:12Введены новые требования для граждан Узбекистана, вылетающих во ВьетнамВведены новые требования для граждан Узбекистана, вылетающих во ВьетнамСегодня, 14:59В аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларовВ аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларовСегодня, 12:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану
В Узбекистане вводятся новые правила продажи алкоголя
В Узбекистане вводятся новые правила продажи алкоголя
В преддверии праздника в 9 регионах возможны селевые потоки
В преддверии праздника в 9 регионах возможны селевые потоки