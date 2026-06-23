Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана

В рамках процесса четкого определения государственной границы между Узбекистаном и Кыргызстаном было принято важное решение. В результате населенные пункты Чонгара и Тош-Тепа, относившиеся к Ферганской области, были переданы на территорию Кыргызстана.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов. Он отметил, что почти 2,5 тысячи жителей этих сел являются этническими кыргызами и теперь получат возможность приобрести гражданство Кыргызстана.

Сообщается, что в процессе демаркации границы стороны достигли соглашения на основе взаимных интересов. Кыргызстан, в свою очередь, предоставил Узбекистану равные по площади земельные участки, расположенные в приграничной зоне.

Также стало известно о взаимном обмене равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров с целью строительства новой автомобильной дороги от села Сой до села Таян.

По мнению специалистов, строительство этой дороги создаст большое удобство для жителей Баткенской области Кыргызстана. После запуска нового маршрута расстояние от Айдаркена до города Баткен составит всего 55 километров вместо нынешних 225 километров.