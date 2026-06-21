21 июня: самый длинный день и самая короткая ночь

·0·Узбекистан
21 июня: самый длинный день и самая короткая ночь

Сегодня, 21 июня, в Северном полушарии наблюдается самый длинный день в году. Это явление в астрономии называется летним солнцестоянием. Именно в этот день Солнце дольше всего пребывает над горизонтом, в результате чего день становится максимально длинным, а ночь — самой короткой за весь год.

Специалисты отмечают, что это явление связано с вращением Земли вокруг Солнца и тем, что её ось наклонена примерно на 23,5 градуса. Из-за этого в течение года солнечные лучи падают на Землю под разными углами, что приводит к смене времен года.

Интересно, что в это же время в Южном полушарии наблюдается прямо противоположная ситуация. Там день самый короткий, а ночь — самая длинная, и официально начинается зимний сезон.

По словам астрономов, летнее солнцестояние происходит ежегодно в период с 20 по 22 июня, и эта дата влияет на многие природные процессы, включая климат и биологические ритмы.

После этого дни будут постепенно сокращаться вплоть до осеннего равноденствия.

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Charos
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