Знаете ли вы, где расположено крупнейшее в мире открытое золотое месторождение?

Знаменитый открытый золотой рудник Мурунтау, расположенный в сердце пустыни Кызылкум, считается не только в нашей стране, но и во всей мировой горнодобывающей промышленности одним из уникальных и неповторимых сооружений.

Это месторождение признано на международном уровне благодаря своим огромным запасам и масштабным добычным работам. Рудник Мурунтау на протяжении многих лет занимает важное место в экономике Узбекистана.

Это чудо, расположенное в бескрайних пустынях Кызылкума, демонстрирует гармонию природы и человеческого труда. Оно имеет не только экономическое значение, но и признано одним из крупнейших проектов в горнодобывающей отрасли.

На сегодняшний день рудник Мурунтау сохраняет свои позиции как одно из крупнейших открытых золотых месторождений в мире.