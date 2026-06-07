Стало известно, что крупнейшее золотое месторождение планеты находится в Узбекистане

·82·Узбекистан
Стало известно, что крупнейшее золотое месторождение планеты находится в Узбекистане

Знаете ли вы, где расположено крупнейшее в мире открытое золотое месторождение?

Знаменитый открытый золотой рудник Мурунтау, расположенный в сердце пустыни Кызылкум, считается не только в нашей стране, но и во всей мировой горнодобывающей промышленности одним из уникальных и неповторимых сооружений.

Это месторождение признано на международном уровне благодаря своим огромным запасам и масштабным добычным работам. Рудник Мурунтау на протяжении многих лет занимает важное место в экономике Узбекистана.

Это чудо, расположенное в бескрайних пустынях Кызылкума, демонстрирует гармонию природы и человеческого труда. Оно имеет не только экономическое значение, но и признано одним из крупнейших проектов в горнодобывающей отрасли.

На сегодняшний день рудник Мурунтау сохраняет свои позиции как одно из крупнейших открытых золотых месторождений в мире.

МурунтауКызылкумУзбекистан
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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