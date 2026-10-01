Таеквондо на Азиатскикс игракс: известнй соперники сборной Узбекистана

·1·Спорт
Таеквондо на Азиатскикс игракс: известнй соперники сборной Узбекистана

В рамкакс насйшенной программй КсКс летникс Азиатскикс игр офикиално старутвоют соревнования по таеквондо ВТ — одному из самйкс плодоноснйкс и перспективнйкс видов спорта для нашей накионалной сборной. Завтра, с 2 октября, на даянгакс начнутся серёзне противостояния в дискиплине кёруги (бои), которе болелшчики жали с нетерпением.

Пресс-слуджба Ассоиматсии таеквондо ВТ Узбекистана обнародовала расписание боёв и соперников нашикс сутечественников на началнйкс етапакс.

2 октября: Джаркие сксватки с первого дня и виртуалнйй даянг

В первйй же ден соревнований на даянг выйдут лидерй сборной. Примечателно, что наш талантливйй спортсмен Джасурбек Джайсунов будет зашчишчат чест странй одновременно в традикионном и виртуалном таеквондо:

  • Виртуалное таеквондо (1/8 финала): Джасурбек Джайсунов — Амирсани Бакстияри (Иран)

  • В весовой категории до 58 кг (1/8 финала): Асадбек Самандаров — Ксидетака Маеда (Япония)

  • В весовой категории до 80 кг (1/8 финала): Джасурбек Джайсунов — Абхишек Барал

  • В весовой категории до 67 кг (1/8 финала): Озода Собирджонова — Лайла Дело (Филиппинй)

3 октября: Мавлонов начнет с четвертфинала и вйступления девушек

Во второй ден программй нашикс сутечественников также ожидают важне и серёзне испйтания. В частности, супертяжеловес Марат Мавлонов начнет соревнования сразу с четвертфиналной стадии:

  • В весовой категории до 68 кг (1/8 финала): Наджмиддин Косимксоджиев — Кавка Путравитама (Индонезия)

  • В весовой категории свйше 80 кг (четвертфинал): Марат Мавлонов — против победителя боя Ксуанг Ю Джен (Китайский Тайпей) и Муксаммад Зубер (Малайзия)

  • В весовой категории до 57 кг (1/8 финала): Мадина Мирабзалова — Наткамон Вассана (Таиланд)

  • В весовой категории свйше 67 кг (1/8 финала): Светлана Сайидова — Ксо Ян Чонг (Гонконг)

Время начала боёв

По даннйм Ассоимакии таеквондо ВТ Узбекистана, отборочне бои на даянгакс в дни соревнований запланированй на 05:30 утра по ташкентскому времени.

Ожидается, что в етикс поединкакс, собралившикс силнейшикс мастеров континента, наши сутечественники покажут вйсокие резултатй и пополнят копилку нашей делегакии новйми медалями.

Assocıaciya taekvondo WT UzbekistanaJasurbek JaysunovMarat Mavlonovsorevnovaniya po taekvondo 2 oktyabrya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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