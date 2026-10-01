Золотой день на Азиатских играх: завтра 3 наших боксера выйдут на ринг за чемпионство

Соревнования по боксу на Азиатских играх, продолжающиеся на зеленых полях и аренах Японии, достигли своей кульминационной точки. Завтра, 2 октября, пройдут самые последние — решающие финальные бои этих соревнований.

3 талантливых мастера кожаной перчатки из сборной Узбекистана по боксу успешно преодолели все этапы и завоевали право бороться за золотую медаль континента.

Принципиальное противостояние в супертяжелом весе и непобежденные лидеры

В финальный день узбекских любителей бокса ждут не только высокое мастерство, но и историческая конкуренция и ожесточенные противостояния:

В весовой категории до 90 кг: Наш талантливый боксер Турабек Хабибуллаев встретится с представителем хозяев соревнований и одним из лидеров континента — представителем Китая Ханем Сюэчженом.

В весовой категории до 60 кг: Заслуживший любовь мировых болельщиков своими тактическими и красивыми действиями опытный Абдумалик Халоков поднимется на ринг против представителя Южной Кореи Чан Донванга.

В весовой категории свыше 90 кг (Центральное противостояние): Состоится настоящее классическое дерби в тяжелом весе — наш соотечественник Жахонгир Зокиров проведет бескомпромиссный бой против именитого соперника из Казахстана Айбека Оралбая. Это противостояние, без сомнения, станет самым важным и долгожданным боем дня.

Полное расписание финальных боев (по ташкентскому времени):

По сообщению Федерации бокса Узбекистана, финальные поединки начнутся в рамках двух сессий — в 09:00 и 13:30. Время выхода наших боксеров на ринг ориентировочно установлено следующим образом:

10:15 | -90 кг: Турабек Хабибуллаев — Хан Сюэчжен (Китай)

14:00 | -60 кг: Абдумалик Халоков — Чан Донванг (Южная Корея)

14:30 | +90 кг: Жахонгир Зокиров — Айбек Оралбай (Казахстан)

(Как отмечают организаторы, из-за церемоний награждения и преждевременного завершения предыдущих боев указанное время может немного измениться).

Для спортивной делегации Узбекистана, занимающей в настоящее время 4-е место в общекомандном зачете, завтрашние финалы имеют важное значение на пути дальнейшего улучшения качества и показателей медалей. Желаем всем нашим мастерам кожаной перчатки только и исключительно победы в решающих поединках!