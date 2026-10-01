Демарш Роналду вызвал политический резонанс: Премьер-министр вступил в переговоры

·43·Спорт
Демарш Роналду вызвал политический резонанс: Премьер-министр вступил в переговоры

Самовольный уход капитана сборной Португалии Криштиану Роналду из расположения национальной команды вышел за рамки спорта и превратился в политическое событие государственного масштаба. Высшее руководство страны было вынуждено лично вмешаться в ситуацию для урегулирования этого кризиса.

Согласно сенсационной информации авторитетного португальского издания Рекорд, премьер-министр страны Луиш Монтенегру провел срочные личные телефонные переговоры с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проэнсой и главным тренером национальной сборной Жоржи Жезушем.

О чем премьер-министр говорил лично с самим Роналду?

Действия главы правительства не ограничились лишь футбольными функционерами. Как сообщает ведущий португальский телеканал СИК, премьер-министр Луиш Монтенегру также напрямую по телефону побеседовал с покинувшим расположение команды Криштиану Роналду.

Детали и окончательные итоги этой секретной беседы между сторонами пока не разглашаются прессе. Однако тот факт, что политическое лицо номер один в государстве связалось с футболистом, свидетельствует о том, насколько огромна роль Роналду как национального символа, а кризис вокруг него воспринимается как серьезный фактор, влияющий на авторитет государства на международной арене.

Испытание Данией и подготовка без Роналду

На фоне переговоров в высших кругах и широких обсуждений сборная Португалии продолжает подготовку к матчу в рамках 3-го тура Лиги наций.

  • Решающий матч: 1 октября Португалия проведет гостевой поединок против Дании в Копенгагене;

  • Турнирная таблица: Команда ведет борьбу за набор важных очков в группе и укрепление лидерства;

  • Неопределенное будущее: Вопросы, связанные с будущим Роналду в национальной футболке, его возможной дисквалификацией и возвращением в команду в целом, остаются в центре внимания общественности накануне матча.

Смягчит ли официальное вмешательство правительства эту ситуацию или решение 41-летнего легендарного игрока останется неизменным — должно проясниться в ближайшие часы.

Криштиану РоналдуЛуиш МонтенегруПортугальская футбольная федерацияЛига наций
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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