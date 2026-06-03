Китай и Россия вновь лидируют во внешней торговле Узбекистана

Международные экономические связи и авторитет Узбекистана на мировом рынке продолжают стремительно расти. Согласно последним официальным отчетам Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, за первые четыре месяца (январь–апрель) 2026 года общий объем внешней торговли страны достиг значительного уровня — 26,3 млрд долларов США . Данный показатель свидетельствует об устойчивом росте внешнеэкономического партнерства нашей страны.

Экономический анализ показывает, что Китайская Народная Республика и Российская Федерация сохранили свои прочные лидирующие позиции среди крупнейших и ключевых партнеров Узбекистана на мировом рынке.

Тройка крупнейших экономических партнеров

Сотрудничество с основными странами, с которыми у нашей страны наблюдается наибольший товарооборот во внешнеэкономической деятельности, вышло на новый этап. Рейтинг торговых партнеров выглядит следующим образом:

Китайская Народная Республика: Остается экономическим партнером номер один для Узбекистана. Двусторонний товарооборот за короткий период составил 6,2 млрд долларов .

Российская Федерация: Занявшая второе место страна, объем взаимной торговли с которой достиг 4,5 млрд долларов .

Важный экономический факт: Стоит отметить, что на долю именно этих двух крупных государств приходится почти 41% общего объема внешней торговли Узбекистана. Это наглядно подтверждает высокую стратегическую значимость данных рынков в экспортно-импортных процессах нашей страны.

Рейтинг взаимной торговли со странами мира

На следующих позициях рейтинга расположились как региональные, так и развитые страны мира. Показатели торговли со странами, активно сотрудничающими с Узбекистаном, отражены в следующей таблице:

Название страны Объем торговли (в долларах США) Казахстан 1,8 млрд долларов Турция 920,6 млн долларов Афганистан 728,2 млн долларов Республика Корея 638,3 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты 626,7 млн долларов

Кроме того, объем взаимной внешней торговли с Францией, Германией и Индией , являющимися одними из самых передовых стран Европы и Азии, также значительно вырос, и показатели с каждой из них превысили 400 млн долларов США .

Эти позитивные цифры свидетельствуют о диверсификации экономической дипломатии Узбекистана в мировом масштабе, то есть о постоянном расширении торговых направлений.

Следите за самыми достоверными, интересными и важными новостями экономики нашей страны и мира на страницах Замин!