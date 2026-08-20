Платная дорога Urganch–Xiva: с 25 августа заработает новый порядок

На первой в Узбекистане платной автомобильной дороге — трассе Urganch–Xiva — внедряется новая система оплаты для водителей. В настоящее время система работает в тестовом режиме, а с 25 августа планируется начать полноценное взимание платы.

Главное, что плата за проезд будет взиматься автоматически в электронном виде, без остановки автомобилей.

Сколько нужно платить на дороге Urganch–Xiva?

Тарифы для легковых автомобилей установлены в зависимости от протяжённости маршрута:

Маршрут Плата за проезд Полный маршрут Urganch–Xiva 25 000 сумов Короткий маршрут протяжённостью 28 км 20 000 сумов

Полноценный запуск системы оплаты запланирован с 25 августа.

Оплата будет осуществляться без остановки автомобиля

Главная особенность новой системы заключается в том, что водителям не придётся останавливаться на специальном пункте для оплаты проезда.

Движение транспорта и платежи будут управляться через электронную систему на основе искусственного интеллекта. Также предусмотрена возможность заранее пополнять электронный кошелёк и пользоваться автоматической оплатой.

Плата за проезд будет взиматься в электронном виде без остановки автомобилей.

Как можно будет передвигаться по трассе?

Для движения по новой дороге установлен ряд требований:

разрешённая скорость — 40–130 км/ч ;

остановка запрещена;

разворот запрещён;

движение пешеходов запрещено;

движение мопедов запрещено;

движение гужевых повозок запрещено;

движение автомобилей с прицепами запрещено.

Кроме того, сообщается, что пропускная способность трассы составляет более 30 тысяч автомобилей в сутки.

На первой платной дороге тестируется новая система

Трасса Urganch–Xiva является первым проектом, который внедряется в качестве платной автомобильной дороги в Узбекистане. В настоящее время механизм оплаты проходит тестирование.

Президент Shavkat Mirziyoyev 18 августа во время визита в Хорезмскую область ознакомился с новой платной автомобильной дорогой Urganch–Xiva.

С 25 августа для водителей начнётся новый этап

Таким образом, ожидается, что с 25 августа система оплаты на дороге Urganch–Xiva заработает в полном объёме. Для водителей наиболее важными вопросами теперь станут соблюдение тарифов, использование автоматической оплаты и правил движения на трассе.

Как вы считаете, оправдает ли себя тариф в 25 тысяч сумов на дороге Urganch–Xiva? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью в Telegram и других социальных сетях.