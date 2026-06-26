Мир медиа собрался в Ташкенте: итоги крупнейшего форума года
27 июня — в честь Дня работников печати и средств массовой информации в нашей столице прошло самое ожидаемое и масштабное событие местного медиамира — грандиозный медиафорум! В этот раз мероприятие стало не просто встречей, а настоящей площадкой для обмена яркими идеями, объединившей творцов со всей страны.
Кто собрался на одной площадке?
Форум объединил лучших представителей отрасли из всех регионов республики. В мероприятии приняли активное участие:
Журналисты и блогеры: Обладатели самых оперативных и острых перьев;
Пресс-секретари: Лица, ответственные за информационную политику министерств и ведомств;
Медиаэксперты и контент-мейкеры: Творцы, задающие современные тренды.
В ходе форума бурно обсуждались требования сегодняшнего стремительного времени, вывод качества национального контента на новый уровень, современные подходы к работе с информацией и будущие перспективы отрасли.
Важное заявление Шерзода Асадова
Одним из самых заметных и важных моментов форума стало выступление пресс-секретаря Президента Республики Узбекистан Шерзода АсадоваВ своей речи он определил приоритетные задачи, наиболее необходимые для представителей отрасли:
«Развитие медиасферы в нашей стране, всесторонняя поддержка профессиональной журналистики и создание национального контента, способного быть конкурентоспособным на мировом рынке — это приоритетные задачи сегодняшнего дня».
Завершилась первая в истории «Медианеделя»!
Этот форум был отмечен еще одним историческим событием. Именно здесь был поставлен точку в масштабном проекте «Медианеделя», который впервые был организован по всей республике с 30 марта по 26 июня текущего года Самые активные и креативные участники, проявившие себя во всех отношениях в ходе проекта, были торжественно награждены на сцене форума.
В заключение: Данный медиафорум стал площадкой для профессионального общения, обмена богатым опытом и новыми креативными идеями, вновь объединив медиасообщество нашей страны крепкой цепью ради единой и благородной цели — предоставления нашему народу качественного, достоверного и современного контента !
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