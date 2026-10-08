Трамп выразил желание посетить Узбекистан

·53·Узбекистан
Трамп выразил желание посетить Узбекистан

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении посетить Узбекистан. Об этом сообщил специальный представитель президента США по глобальному партнерству Паоло Дзамполли.

По его словам, Трамп лично выразил желание побывать в Узбекистане. Спецпредставитель выразил надежду, что визит американского президента состоится как можно скорее.

Паоло Дзамполли отметил, что рабочий график Трампа крайне плотный. Несмотря на это, президент США открыто заявил о своем желании приехать в Узбекистан.

Если визит состоится, он может стать важным событием с точки зрения дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.

Дональд ТрампПаоло ДзамполлиУзбекистанпрезидент США
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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