В Кашкадарье каждые 5 минут рождается один ребенок

Согласно данным Национального статистического комитета, в январе–сентябре 2026 года в Кашкадарьинской области было зарегистрировано 72 508 случаев живорождения.

По расчетам, за первые девять месяцев года в области в среднем рождалось 265–266 детей в день. Это означает, что примерно каждые 5 минут 25 секунд на свет появлялся один ребенок.

По количеству рождений Кашкадарьинская область заняла второе место среди регионов республики. На первом месте находится Самаркандская область с 77 537 рождениями, на третьем — Ферганская область с показателем 71 437.