В Кашкадарье каждые 5 минут рождается один ребенок

·0·Общество
В Кашкадарье каждые 5 минут рождается один ребенок

Согласно данным Национального статистического комитета, в январе–сентябре 2026 года в Кашкадарьинской области было зарегистрировано 72 508 случаев живорождения.

По расчетам, за первые девять месяцев года в области в среднем рождалось 265–266 детей в день. Это означает, что примерно каждые 5 минут 25 секунд на свет появлялся один ребенок.

По количеству рождений Кашкадарьинская область заняла второе место среди регионов республики. На первом месте находится Самаркандская область с 77 537 рождениями, на третьем — Ферганская область с показателем 71 437.

Кашкадарьинская областьДемографияАгентство статистикиПоказатели рождаемости
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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