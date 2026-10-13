Президент Шавкат Мирзиёев дал старт новым историческим проектам (видео)

·65·Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев дал старт новым историческим проектам (видео)

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии торжественного ввода в эксплуатацию важных сооружений и закладки фундамента новых перспективных проектов на территории Нового Ташкента — крупнейшей градостроительной инициативы в истории нашей страны.

Этот инновационный город, заложенный три года назад, стремительно возводится на основе безопасных и экологических «зеленых» критериев. В рамках первого этапа региона предусмотрена реализация масштабных программ на 50 миллиардов долларов, опирающихся на современные технологические решения, при этом за прошедший период успешно завершены строительные работы объемом 2 миллиарда долларов.

Президент Шавкат Мирзиёев дал старт новым историческим проектам (видео)

Первый этап: 7 крупных объектов, сданных в эксплуатацию

На сегодняшней церемонии официально начали работу семь важных объектов общей стоимостью 1 миллиард долларов:

  • Жилой комплекс «Шарк бахори»: В рамках первого этапа комплекса около 7 тысяч современных квартир подготовлены к передаче их владельцам;

  • Уникальная тригенерационная станция: Сооружение, построенное в сотрудничестве с турецкой компанией «MIMSAN» за счет инвестиций в 73 миллиона долларов, будет одновременно обеспечивать 100 тысяч квартир централизованным отоплением, охлаждением и электроэнергией;

  • Энергетическая безопасность: Проект подстанции №1 «Новый Ташкент» и высоковольтных электрических сетей, возведенный при участии китайской «Haocheng Industry Grup Limited», составил 95 миллионов долларов;

  • Социальная и культурная инфраструктура: Населению переданы современная общеобразовательная школа на 2 тысячи мест, новое здание Торгово-промышленной палаты, а также «Прибрежный парк» («Сохиль боғи») с 10-километровыми пешеходными и велосипедными дорожками вдоль берега реки;

  • Инженерные сети: Полностью проложено 18 километров качественных автомобильных дорог, 13 километров сетей сточных вод (канализации) и 4,5 километра сетей питьевой воды.

Президент Шавкат Мирзиёев дал старт новым историческим проектам (видео)

Следующий этап: 10 новых проектов на 2,5 миллиарда долларов

На церемонии дан официальный старт строительству еще десяти масштабных инициатив стоимостью 2,5 миллиарда долларов при участии инвесторов из зарубежных стран — Китая, Турции, ОАЭ и Финляндии:

  • «Deep Tech park» и полупроводники: На запуск данного индустриального парка, ориентированного на производство высокотехнологичной продукции и микрочипов, направляется 320 миллионов долларов (в перспективе соберутся проекты общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов);

  • Экологические решения: Финская компания «MariMatic» наладит систему пневматического сбора отходов и получения «зеленой» электроэнергии путем их переработки, а на крышах домов будут установлены солнечные панели мощностью 20 мегаватт;

  • Бизнес-сити «Метрополис»: В бизнес-центре, занимающем площадь 818 тысяч квадратных метров, возвысятся офисы, гостиницы и жилые дома (500 тыс. кв. м части будут непосредственно предпринимательской зоной, что создаст 1,5 тысячи постоянных рабочих мест);

  • Жилье и медицина: Будут построены жилые комплексы «Silk City», «Мавж» и «Маржон», а также современная Центральная больница Нового Ташкента на 120 мест.

Президент Шавкат Мирзиёев дал старт новым историческим проектам (видео)

Связь со столицей и транспортный узел

В целях обеспечения связи нового города с центром старой столицы между улицей Темура Малика и трассой 4Р12 будут построены крупный мост, путепровод и 10-километровая новая автомобильная дорога. Также будут возведены современные подземные автопарковочные места, интегрированные со станциями метро.

В перспективе на территории Нового Ташкента планируется построить 2 тысячи гектаров зеленых зон, 500 гектаров парков, а также жилые и нежилые здания площадью 150 миллионов квадратных метров на основе экологических норм, благодаря чему он превратится в крупнейший инновационный и культурный центр региона.

Новый ТашкентШавкат МирзиёевMIMSANMariMatic
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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