Кинорежиссеру Зульфикару Мусакову в качестве подарка от Президента вручили 3-комнатную квартиру (видео)

Заслуженному деятелю искусств Узбекистана, одному из самых ярких представителей национального кинематографа, известному режиссеру Зульфикару Мусакову вручили подарок от Президента — новую 3-комнатную квартиру. Об этом сам деятель искусств с волнением сообщил во время встречи с главой государства на киностудии «Узбекфильм».

С присущей ему искренностью и легкой иронией Мусаков выразил свою радость словами: «Спустя 36 лет мой час настал!», отметив, что его многолетний творческий труд получил высокую оценку.

Огромный вклад в сокровищницу узбекского кино

Зульфикар Мусаков является автором шедевров, которые глубоко запали в сердца нескольких поколений узбекистанцев, воспевая национальные ценности и человечность:

Известные фильмы: Он снял десятки уникальных и любимых картин, таких как «Абдулладжан», «Мальчики в небе» (1 и 2 части), «Маленький лекарь», «Родина», «Берлин — Аккурган»;

Народные герои: Работы режиссера завоевали любовь миллионов зрителей благодаря юмору, простым и искренним диалогам, а также точному отражению национального менталитета;

Вклад в развитие кино: Этот подарок стал достойным признанием полувекового труда творца и его заслуг в выводе национального киноискусства на новый уровень.

В Новом Ташкенте — 3-комнатная квартира

Подарок, преподнесенный главой государства, стал не только материальным поощрением, но и мощным источником вдохновения для дальнейшей деятельности режиссера:

Адрес — Новый Ташкент: Режиссеру была выделена уютная 3-комнатная квартира в районе Новый Ташкент, обладающем современной инфраструктурой;

Встреча деятелей культуры: Об этом было объявлено в рамках исторической встречи Президента Шавката Мирзиёева с представителями сферы кино;

Стимул для новых проектов: Культурная общественность с большим удовлетворением восприняла известие о достойном поощрении любимого режиссера и выразила надежду на появление новых ярких произведений.

Лучшие фильмы Зульфикара Мусакова