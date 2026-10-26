Кинорежиссеру Зульфикару Мусакову в качестве подарка от Президента вручили 3-комнатную квартиру (видео)

·34·Культура
Кинорежиссеру Зульфикару Мусакову в качестве подарка от Президента вручили 3-комнатную квартиру (видео)

Заслуженному деятелю искусств Узбекистана, одному из самых ярких представителей национального кинематографа, известному режиссеру Зульфикару Мусакову вручили подарок от Президента — новую 3-комнатную квартиру. Об этом сам деятель искусств с волнением сообщил во время встречи с главой государства на киностудии «Узбекфильм».

С присущей ему искренностью и легкой иронией Мусаков выразил свою радость словами: «Спустя 36 лет мой час настал!», отметив, что его многолетний творческий труд получил высокую оценку.

Огромный вклад в сокровищницу узбекского кино

Зульфикар Мусаков является автором шедевров, которые глубоко запали в сердца нескольких поколений узбекистанцев, воспевая национальные ценности и человечность:

  • Известные фильмы: Он снял десятки уникальных и любимых картин, таких как «Абдулладжан», «Мальчики в небе» (1 и 2 части), «Маленький лекарь», «Родина», «Берлин — Аккурган»;

  • Народные герои: Работы режиссера завоевали любовь миллионов зрителей благодаря юмору, простым и искренним диалогам, а также точному отражению национального менталитета;

  • Вклад в развитие кино: Этот подарок стал достойным признанием полувекового труда творца и его заслуг в выводе национального киноискусства на новый уровень.

В Новом Ташкенте — 3-комнатная квартира

Подарок, преподнесенный главой государства, стал не только материальным поощрением, но и мощным источником вдохновения для дальнейшей деятельности режиссера:

  • Адрес — Новый Ташкент: Режиссеру была выделена уютная 3-комнатная квартира в районе Новый Ташкент, обладающем современной инфраструктурой;

  • Встреча деятелей культуры: Об этом было объявлено в рамках исторической встречи Президента Шавката Мирзиёева с представителями сферы кино;

  • Стимул для новых проектов: Культурная общественность с большим удовлетворением восприняла известие о достойном поощрении любимого режиссера и выразила надежду на появление новых ярких произведений.

Лучшие фильмы Зульфикара Мусакова

Название фильма

Жанр

Значимость

«Абдулладжан»

Фантастическая комедия

Классический фантастический шедевр узбекского кино

«Маленький лекарь»

Семейная драма, комедия

Тема доброты и человечности

«Мальчики в небе»

Молодежная драма

Любимый фильм молодежи нескольких поколений

«Родина»

Историко-военная драма

Гимн патриотизму и силе человеческого духа

Зульфикар МусаковУзбекфильмШавкат МирзиёевНовый Ташкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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