Кинорежиссеру Зульфикару Мусакову в качестве подарка от Президента вручили 3-комнатную квартиру (видео)
Заслуженному деятелю искусств Узбекистана, одному из самых ярких представителей национального кинематографа, известному режиссеру Зульфикару Мусакову вручили подарок от Президента — новую 3-комнатную квартиру. Об этом сам деятель искусств с волнением сообщил во время встречи с главой государства на киностудии «Узбекфильм».
С присущей ему искренностью и легкой иронией Мусаков выразил свою радость словами: «Спустя 36 лет мой час настал!», отметив, что его многолетний творческий труд получил высокую оценку.
Огромный вклад в сокровищницу узбекского кино
Зульфикар Мусаков является автором шедевров, которые глубоко запали в сердца нескольких поколений узбекистанцев, воспевая национальные ценности и человечность:
Известные фильмы: Он снял десятки уникальных и любимых картин, таких как «Абдулладжан», «Мальчики в небе» (1 и 2 части), «Маленький лекарь», «Родина», «Берлин — Аккурган»;
Народные герои: Работы режиссера завоевали любовь миллионов зрителей благодаря юмору, простым и искренним диалогам, а также точному отражению национального менталитета;
Вклад в развитие кино: Этот подарок стал достойным признанием полувекового труда творца и его заслуг в выводе национального киноискусства на новый уровень.
В Новом Ташкенте — 3-комнатная квартира
Подарок, преподнесенный главой государства, стал не только материальным поощрением, но и мощным источником вдохновения для дальнейшей деятельности режиссера:
Адрес — Новый Ташкент: Режиссеру была выделена уютная 3-комнатная квартира в районе Новый Ташкент, обладающем современной инфраструктурой;
Встреча деятелей культуры: Об этом было объявлено в рамках исторической встречи Президента Шавката Мирзиёева с представителями сферы кино;
Стимул для новых проектов: Культурная общественность с большим удовлетворением восприняла известие о достойном поощрении любимого режиссера и выразила надежду на появление новых ярких произведений.
Лучшие фильмы Зульфикара Мусакова
Название фильма
Жанр
Значимость
«Абдулладжан»
Фантастическая комедия
Классический фантастический шедевр узбекского кино
«Маленький лекарь»
Семейная драма, комедия
Тема доброты и человечности
«Мальчики в небе»
Молодежная драма
Любимый фильм молодежи нескольких поколений
«Родина»
Историко-военная драма
Гимн патриотизму и силе человеческого духа
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