В Новом Ташкенте внедрят уникальную систему терморегуляции и экопереработки

Проект Нового Ташкента развивается не просто как обычный город-спутник, а как органичное продолжение столичного мегаполиса. На Ташкентском международном инвестиционном форуме (ТИИФ-26) руководитель дирекции по строительству Давронжон Одилов рассказал об уникальных технологиях и перспективных планах, которые будут реализованы на этой современной территории.

Масштабы строительства и инвестиции

Для создания инфраструктуры нового города направляются значительные средства. В частности, объем инвестиций в развитие коммуникаций района в 2025 году превысил 700 миллионов долларов. На сегодняшний день на территории возведены здания и сооружения общей площадью более 2 миллионов квадратных метров. Среди строящихся объектов — современные высшие учебные заведения и спортивные арены.

Основные инновации и удобства

Новый Ташкент объединит в себе ряд технологических решений, которые станут абсолютно новыми для Центральной Азии:

Контроль микроклимата: В городе впервые в регионе будет внедрена единая централизованная система отопления и охлаждения. Также для смягчения и понижения температуры в жаркие летние дни будет создана специальная сеть искусственных каналов.

Высокая экологичность: Будет внедрена система полной переработки образующихся на территории отходов непосредственно в местах сбора с последующим получением электроэнергии.

Современный градостроительный подход: В целях создания комфортной среды для жителей и пешеходов в основу всех основных объектов заложена концепция «15-минутной доступности».

Сроки открытия первых объектов

Первые крупные культурные и образовательные объекты современного города скоро начнут свою работу. Сообщается, что в 2026 году на территории нового города планируется открытие Национальной библиотеки и университета «Новый Узбекистан».