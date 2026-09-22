Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор: обсуждены важные вопросы

Лидеры Узбекистана и России 21 сентября провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества. В ходе беседы также был рассмотрен план двусторонних и многосторонних мероприятий на ближайшую перспективу.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 сентября провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне между двумя странами, а также дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщила официальная пресс-служба Президента Республики Узбекистан.

Мирзиёев поздравил Путина с выборами в России

В начале телефонного разговора Шавкат Мирзиёев искренне поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Государственную Думу.

Президент Узбекистана пожелал новому составу парламента России эффективной и плодотворной деятельности.

Таким образом, в повестку дня переговоров вошли не только текущее состояние связей между двумя государствами, но и вопросы, связанные с практической реализацией договоренностей, достигнутых на высоком уровне.

Рассмотрен вопрос дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений

Согласно официальной информации, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Узбекистаном и Россией. Этот процесс был рассмотрен в рамках реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

В последние месяцы в ходе диалогов между главами двух государств регулярно обсуждаются вопросы развития различных направлений двусторонних отношений. Например, на встрече, состоявшейся 31 августа в Бишкеке, также были рассмотрены вопросы расширения узбекско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений.

Уделено внимание заседанию Межправительственной комиссии

В ходе телефонного разговора 21 сентября были особо отмечены механизмы практического сотрудничества. В частности, была подчеркнута важность результативного проведения очередного заседания Межправительственной комиссии Узбекистана и России.

Такой формат является одним из важных механизмов преобразования договоренностей, достигнутых на высоком уровне между двумя странами, в практические проекты и направления сотрудничества.

Также был обсужден вопрос подготовки к очередному заседанию Совета регионов. Это свидетельствует о том, что связи между Узбекистаном и Россией развиваются не только на уровне центральных правительств, но и между регионами.

В России пройдут Дни культуры Узбекистана

В ходе диалога внимание было уделено и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Стороны подчеркнули важность результативного проведения Дней культуры Узбекистана в России.

Ожидается, что Дни культуры станут одной из важных площадок для дальнейшего расширения культурных связей между народами двух стран, демонстрации национального искусства и культурного наследия.

Впереди двусторонние и многосторонние мероприятия

Еще одним важным аспектом телефонного разговора является то, что стороны рассмотрели план предстоящих мероприятий.

В официальном сообщении отмечено, что лидеры Узбекистана и России обменялись мнениями по плану двусторонних и многосторонних мероприятий. обменялись мнениями.

Таким образом, разговор 21 сентября не ограничился только текущими вопросами. В нем также были обсуждены основные направления повестки дня дальнейшего сотрудничества между двумя государствами.

Очередной этап в узбекско-российских отношениях

В отношениях между Узбекистаном и Россией, наряду с политическим диалогом, важное место занимают торгово-экономическое, промышленное, энергетическое, транспортное, межрегиональное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Например, в ходе телефонного разговора в мае 2026 года главы двух государств отметили, что объем товарооборота с начала года вырос на 23 процента, а также реализуются кооперационные проекты в промышленной, энергетической, транспортной и других сферах.

В июне в Санкт-Петербургена встрече было объявлено, что объем товарооборота с начала года вырос на 20 процентов.

С этой точки зрения телефонный разговор 21 сентября стал очередным этапом процесса реализации ранее достигнутых договоренностей и формирования плана новых мероприятий.

Самое главное, в ходе диалога стороны объединили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, эффективного использования механизмов межправительственного и межрегионального сотрудничества, расширения культурно-гуманитарных связей, а также подготовки к предстоящим двусторонним и многосторонним мероприятиям.

Таким образом, очередной телефонный разговор Шавката Мирзиёева и Владимира Путина показал, что практическое сотрудничество, межрегиональные связи и культурно-гуманитарные проекты занимают важное место в дальнейшей повестке дня узбекско-российских отношений.