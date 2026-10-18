Лекарство от тысячи болезней или опасный яд? Скрытые угрозы окуривания гармалой (исирик) при простуде...

·2·Здоровье
Лекарство от тысячи болезней или опасный яд? Скрытые угрозы окуривания гармалой (исирик) при простуде...

В нашемроде издавна вошло в привычку окуривать дом исириком (гармалой) с целью «очищения от микробов», защиты от сглаза и профилактики сезонных заболеваний. Многие воспринимают его как «волшебное средство от тысячи болезней». Однако современная медицина и научные исследования показывают, что предполагаемая польза исирика не только не доказана, но при неправильном применении он представляет серьезную опасность.

Каждый человек должен знать, к каким последствиям может привести окуривание в домашних условиях, особенно в закрытых помещениях, этого растения, которое на самом деле считается ядовитым.

Опасный состав исирика: как действуют ядовитые алкалоиды?

В составе исирика содержатся активные алкалоиды, которые оказывают мощное воздействие на жизненно важные системы организма:

  • Гармин и риск выкидыша: При попадании в дыхательные пути в больших количествах вещество гармин, содержащееся в растении, может сократить мышцы матки и стать причиной преждевременного прерывания беременности (выкидыша) у беременных женщин;

  • Пеганин и судорожные состояния: Пеганин и гармин оказывают непосредственное негативное влияние на кишечник, сердечно-сосудистую и нервную системы; вдыхание большого количества дыма может привести к мышечным спазмам и приступам судорог;

  • Запрещенные категории: Строго запрещается окуривать исириком помещения и давать вдыхать дым беременным, кормящим матерям, маленьким детям, а также людям, страдающим аллергией и астмой.

Окуривание исириком при гриппе и простуде: главная ошибка взрослых

Во многих семьях в период простуд или разгара сезона гриппа принято наглухо закрывать двери и окна, наполняя комнаты дымом исирика. На самом деле это действие наносит тяжелый удар по здоровью ребенка:

  • Удушье и одышка: Едкий и ядовитый дым в душном помещении вызывает у детей затруднение дыхания, аллергические реакции и одышку;

  • Усиление приступов кашля: Дым исирика еще сильнее раздражает слизистую оболочку воспаленных дыхательных путей, провоцируя приступы непрекращающегося кашля;

  • Отсутствие научных доказательств: Возможность уничтожения вирусов простуды, ОРВИ и гриппа с помощью дыма исирика никогда не находила подтверждения в медицине, однако его токсичное и негативное воздействие доказано полностью.

Почему в других странах на него смотрят как на контрабанду?

Исирик традиционно используется в основном на территории стран Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана:

  • Статус психоактивного вещества: Из-за наличия в составе исирика сильных психоактивных и наркотических компонентов, например, согласно законодательству Российской Федерации, ввоз его на территорию страны строго запрещен, и это расценивается как контрабанда, влекущая за собой уголовную ответственность;

  • Мировой опыт: Если бы исирик действительно был безвредным волшебным средством, уничтожающим любые вирусы и болезни, мировая фармакология и медицина широко использовали бы его.

Поэтому в период сезонных заболеваний вместо того, чтобы наполнять дом опасным дымом, самым правильным и безопасным путем является частое проветривание помещений свежим воздухом, проведение влажной уборки и соблюдение рекомендаций врачей.

ИсирикМедицинская безопасностьАлкалоидыЗдоровье
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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