На внутренние системы одного из самых популярных в мире менеджеров паролей — 1Пассворд — была совершена хакерская атака. В результате инцидента злоумышленники получили доступ к личным данным некоторых пользователей. Об этом компания официально заявила 25 ноября.

Сообщается, что 19 ноября 1Пассворд начала проверку информации о несанкционированном доступе постороннего лица к корпоративному аккаунту одного из сотрудников в GitHub. Через этот аккаунт злоумышленник получил доступ к программному коду компании и внедрил вредоносный код во внутренние сервисы. В результате данные некоторых пользователей были скопированы.

По данным компании, среди похищенной информации — имена пользователей, адреса электронной почты, идентификаторы аккаунтов и пользователей, а также время регистрации и последнего входа в систему. Также были украдены токены из некоторых приглашений, писем по управлению и восстановлению аккаунтов.