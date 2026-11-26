На менеджер паролей 1Пассворд совершена хакерская атака
На внутренние системы одного из самых популярных в мире менеджеров паролей — 1Пассворд — была совершена хакерская атака. В результате инцидента злоумышленники получили доступ к личным данным некоторых пользователей. Об этом компания официально заявила 25 ноября.
Сообщается, что 19 ноября 1Пассворд начала проверку информации о несанкционированном доступе постороннего лица к корпоративному аккаунту одного из сотрудников в GitHub. Через этот аккаунт злоумышленник получил доступ к программному коду компании и внедрил вредоносный код во внутренние сервисы. В результате данные некоторых пользователей были скопированы.
По данным компании, среди похищенной информации — имена пользователей, адреса электронной почты, идентификаторы аккаунтов и пользователей, а также время регистрации и последнего входа в систему. Также были украдены токены из некоторых приглашений, писем по управлению и восстановлению аккаунтов.
Тем не менее, 1Пассворд подчеркнула, что основные хранилища, где содержатся пароли пользователей, защищающие их ключи и ключи восстановления аккаунтов, не пострадали. Компания также напомнила, что не хранит пароли и секретные ключи пользователей у себя.
На данный момент неизвестно, скольких пользователей затронул инцидент. Компания заблокировала взломанный аккаунт GitHub, аннулировала украденный токен доступа и обновила ключи, используемые для внутренних данных, которые могли подвергнуться риску. Также были восстановлены чистые версии затронутых сервисов.
В качестве меры безопасности коды подтверждения в письмах с приглашениями и восстановлением аккаунтов были изменены с шестизначных чисел на десятизначные коды. Компания сообщила, что уведомила отдельно тех немногих пользователей, чьи данные были затронуты.
1Пассворд рекомендует клиентам проявлять осторожность в отношении неожиданных электронных писем, СМС-сообщений и звонков. В частности, не следует переходить по подозрительным ссылкам, отправленным под предлогом восстановления аккаунта или принятия приглашения.
Компания подчеркнула, что никогда не запрашивает от своего имени пароли от аккаунтов или секретные ключи пользователей. На данный момент от пользователей не требуется вносить какие-либо изменения в свои аккаунты или менять пароли.
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