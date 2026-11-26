Бывшая звезда сборной Нидерландов Уэсли Снейдер продал на аукционе футболку, которой он обменялся с испанским защитником Серхио Рамосом после финала чемпионата мира 2010 года. Об этом сообщает издание Те Тучлине.

Неожиданная разница на аукционе: футболка Рамоса оценена в 13 раз дороже

Рекордная стоимость: Футболка сборной Испании, которую Серхио Рамос подарил Снейдеру на память после финала мундиаля 2010 года, была продана на аукционе за 65 126 евро . Новым владельцем этого уникального экспоната стал бразильский коллекционер .

Цена собственной футболки Снейдера: Примечательно, что футболка сборной Нидерландов, в которой сам Уэсли Снейдер выходил на поле в том финальном матче, была продана чуть более чем за 5 тысяч евро.

Краткая справка о финале ЧМ-2010