Подарок за 65 тысяч евро: Уэсли Снейдер продал на аукционе футболку, полученную от Серхио Рамоса
Бывшая звезда сборной Нидерландов Уэсли Снейдер продал на аукционе футболку, которой он обменялся с испанским защитником Серхио Рамосом после финала чемпионата мира 2010 года. Об этом сообщает издание Те Тучлине.
Неожиданная разница на аукционе: футболка Рамоса оценена в 13 раз дороже
Рекордная стоимость: Футболка сборной Испании, которую Серхио Рамос подарил Снейдеру на память после финала мундиаля 2010 года, была продана на аукционе за 65 126 евро. Новым владельцем этого уникального экспоната стал бразильский коллекционер.
Цена собственной футболки Снейдера: Примечательно, что футболка сборной Нидерландов, в которой сам Уэсли Снейдер выходил на поле в том финальном матче, была продана чуть более чем за 5 тысяч евро.
Краткая справка о финале ЧМ-2010
Показатели
Детали
Дата и место финала
11 июля 2010 года, Йоханнесбург (ЮАР)
Результат встречи
Испания 1:0 Нидерланды (в дополнительное время)
Автор победного гола
Андрес Иньеста (116-я минута)
Самый дорогой лот аукциона
Финальная футболка Серхио Рамоса — 65 126 евро
Как вы думаете, почему коллекционеры заплатили за футболку Серхио Рамоса в 13 раз больше, чем за форму самого Уэсли Снейдера — связано ли это с чемпионским статусом или с популярностью Рамоса?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой интересной новостью с аукциона с другими поклонниками мирового футбола!
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