Даже если масса тела в норме, скопление жира в области живота может представлять серьезную угрозу для здоровья. Поэтому важно обращать внимание не только на цифры на весах, но и на объем талии. Согласно международным рекомендациям, превышение определенного порога окружности талии у мужчин и женщин связано с повышенным риском развития сахарного диабета, высокого артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

Не весь жир, скапливающийся в области живота, одинаков. В частности, висцеральный жир, который откладывается вокруг внутренних органов, влияет на обмен веществ и может способствовать воспалительным процессам в организме и проблемам с чувствительностью к инсулину.

Хорошая новость заключается в том, что для первичной оценки этого риска не требуется сложных обследований. С помощью обычной измерительной ленты можно измерить объем талии и сравнить полученный показатель с рекомендуемыми нормами.

Какова норма объема талии для мужчин и женщин?

В международных клинических рекомендациях, связанных с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), объем талии рассматривается как один из важных показателей для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.

Общепринятые пороговые значения для взрослого населения европейского происхождения следующие:

Уровень риска Мужчины Женщины Порог повышенного риска 94 см и выше 80 см и выше Порог значительно высокого риска 102 см и выше 88 см и выше

Таким образом, если объем талии у мужчин превышает 94 сантиметра, а у женщин — 80 сантиметров, следует обратить внимание на вес и режим питания. Показатели 102 сантиметра у мужчин и 88 сантиметров у женщин и выше могут означать более серьезные риски для здоровья.

Важный нюанс: эти границы не одинаковы для всех национальностей и этнических групп. В некоторых международных критериях, применяемых для населения Азии, используются пороги 90 сантиметров для мужчин и 80 сантиметров для женщин. При точной оценке также учитываются этническое происхождение и другие медицинские показатели.

Почему жир на животе опасен?

Часть жира, скопившегося вокруг живота, находится под кожей. Другая часть откладывается вокруг внутренних органов — печени, поджелудочной железы и кишечника. Это называется висцеральным жиром.

Висцеральный жир — это не просто запас жира, он также влияет на гормональные процессы и обмен веществ в организме. Его избыточное накопление связано со следующими проблемами:

Сахарный диабет 2-го типа. Висцеральный жир может снижать чувствительность к инсулину и способствовать развитию инсулинорезистентности.

Сердечно-сосудистые заболевания. Абдоминальное ожирение может быть связано с нарушением баланса холестерина и триглицеридов в крови.

Повышение артериального давления. Скопление избыточного жира в области живота повышает риск гипертонии.

Ожирение печени. Висцеральный жир, влияя на обмен веществ, может повышать риск накопления жира в печени.

По этой причине даже человек с нормальной массой тела должен следить за объемом талии. Ведь цифра на весах не показывает, где именно в организме скопился жир.

Соотношение талии к росту также важно

Еще один удобный способ оценки объема талии — сравнение его с ростом. Согласно правилу, рекомендованному Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании, целесообразно, чтобы объем талии составлял менее половины роста.

Для этого нужно разделить объем талии на рост.

Например:

Рост Целевой порог объема талии 160 см менее 80 см 165 см менее 82,5 см 170 см менее 85 см 175 см менее 87,5 см 180 см менее 90 см 185 см менее 92,5 см

Простое правило:

менее 0,5

Объем талии не должен превышать половину роста.

Этот метод также помогает в первичной оценке риска, но не заменяет медицинский диагноз.

Например, человеку ростом 170 сантиметров целесообразно иметь объем талии менее 85 сантиметров. Если этот показатель выше, необходимо обратить внимание на вес и скопление жира в области живота.

Как правильно измерить объем талии в домашних условиях?

Неправильное измерение объема талии может исказить результат. Для получения точного показателя соблюдайте следующие правила:

Определите точку измерения. Найдите точку между нижним краем ребер и верхней частью тазовой кости. Измерение должно проводиться посередине между этими двумя точками. Измеряйте стоя. Ноги должны быть близко друг к другу, тело расслаблено. Не втягивайте живот. Дышите как обычно и проводите замер в момент естественного выдоха. Правильно расположите измерительную ленту. Лента должна располагаться горизонтально вокруг талии, не сдавливать кожу, но и не провисать. Зафиксируйте результат. Повторяя измерения в одинаковых условиях, можно следить за изменениями.

Важно измерять объем талии каждый раз в одной и той же точке и одним и тем же способом. Это поможет точнее оценить изменения в процессе снижения веса.

Что делать, если объем талии превышает норму?

Для уменьшения количества жира в области живота недостаточно выполнять упражнения только на мышцы пресса. Жир в организме должен уменьшаться в целом.

Для этого полезны следующие привычки:

Наладьте питание. Сократите потребление сладких напитков, кондитерских изделий и высококалорийной пищи. Ешьте больше овощей, бобовых, фруктов и продуктов, богатых клетчаткой.

Повысьте физическую активность. Такие занятия, как быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде, помогают уменьшить общее количество жира.

Выполняйте силовые упражнения. Укрепление мышц поддерживает расход энергии.

Соблюдайте режим сна. Недостаток сна может повлиять на аппетит и обмен веществ.

Снижайте вес постепенно. Вместо попыток похудеть слишком быстро, целесообразно формировать устойчивые и здоровые привычки.

Если объем талии высокий, полезно также проверить показатели артериального давления, глюкозы и холестерина в крови. При необходимости врач может порекомендовать дополнительные обследования.

Заключение: смотрите не только на цифры на весах, но и на объем талии

Объем талии — один из простых способов оценки рисков, связанных с распределением жира в организме и обменом веществ. В частности, скопление жира в области живота может повысить риск развития диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому наряду с контролем веса необходимо регулярно измерять объем талии. Даже изменение на несколько сантиметров может стать важным сигналом для того, чтобы обратить внимание на здоровый образ жизни.