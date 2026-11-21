Некоторые привычки, кажущиеся обычными в повседневной жизни, со временем могут повлиять на качество сна, концентрацию внимания и общее состояние здоровья. Пропуск завтрака, недостаток сна или чрезмерное употребление сладостей — лишь некоторые из них. Но правильно ли называть их всех «разрушающими мозг»?

Человеческий мозг — один из важнейших органов организма, и для его эффективной работы необходимы полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность и здоровый распорядок дня. Некоторые повседневные привычки могут негативно влиять на эти процессы.

Ниже мы расскажем о семи привычках, которые могут повлиять на здоровье мозга, и о том, что нужно о них знать.

1. Отказ от завтрака

Регулярный пропуск завтрака у некоторых людей может привести к чувству голода, слабости и трудностям с концентрацией внимания в течение дня. Питательный завтрак особенно полезен тем, кто занимается учебой или умственным трудом по утрам.

Однако утверждение о том, что сам по себе отказ от завтрака напрямую повреждает мозг, научно не обосновано. Главное — получать необходимое количество питательных веществ для организма в течение дня.

2. Недосыпание

Недостаток сна — один из важнейших факторов, влияющих на работу мозга. У человека, который мало спит, могут снизиться способность концентрироваться, запоминать информацию и быстро принимать решения.

Длительный недостаток сна также усиливает перепады настроения, раздражительность и дневную усталость. Поэтому взрослым обычно рекомендуется спать по 7–9 часов каждую ночь.

3. Чрезмерное употребление сладостей

Регулярное и избыточное потребление продуктов с высоким содержанием сахара может привести к лишнему весу, нарушению уровня глюкозы в крови и повысить риск развития сахарного диабета 2-го типа.