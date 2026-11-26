В столице России Москве ежемесячный платеж за трудовой патент для иностранных граждан будет увеличен с 1 января 2027 года. Согласно новому порядку, размер платежа составит 11 тысяч или 15,6 тысячи рублей в зависимости от того, у кого работает мигрант.

Об этом стало известно из поправок в налоговое законодательство, принятых 25 ноября в Московской городской думе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно новым тарифам:

ежемесячный платеж для иностранных граждан, работающих у организаций и индивидуальных предпринимателей — 11 тысяч рублей;

для работающих у физических лиц для личных и домашних нужд — 15,6 тысячи рублей.

В настоящее время стоимость патента для иностранных работников в Москве составляет 10 тысяч рублей в месяц. Таким образом, платеж для первой категории вырастет на 1 тысячу рублей, а для второй категории — на 5,6 тысячи рублей.

Отмечается, что новые тарифы вступят в силу с 1 января 2027 года.