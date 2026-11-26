В Москве с 2027 года вырастет стоимость трудового патента для мигрантов
В столице России Москве ежемесячный платеж за трудовой патент для иностранных граждан будет увеличен с 1 января 2027 года. Согласно новому порядку, размер платежа составит 11 тысяч или 15,6 тысячи рублей в зависимости от того, у кого работает мигрант.
Об этом стало известно из поправок в налоговое законодательство, принятых 25 ноября в Московской городской думе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно новым тарифам:
ежемесячный платеж для иностранных граждан, работающих у организаций и индивидуальных предпринимателей — 11 тысяч рублей;
для работающих у физических лиц для личных и домашних нужд — 15,6 тысячи рублей.
В настоящее время стоимость патента для иностранных работников в Москве составляет 10 тысяч рублей в месяц. Таким образом, платеж для первой категории вырастет на 1 тысячу рублей, а для второй категории — на 5,6 тысячи рублей.
Отмечается, что новые тарифы вступят в силу с 1 января 2027 года.
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