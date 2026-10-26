В трех детских садах Ферганы заболели дети: 28 человек проходят лечение в больнице

·55·Общество
В трех детских садах Ферганы заболели дети: 28 человек проходят лечение в больнице

Воспитанники трех дошкольных образовательных организаций города Ферганы обратились в больницу с симптомами различных заболеваний. По данному факту проводятся эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования. Об этом сообщили в Комитете по безопасности пищевых продуктов.

Согласно информации, воспитанники детских садов №2, 7 и 47 жаловались на такие симптомы, как повышение температуры тела, боль в животе, слабость, тошнота и диарея.

По состоянию на 11:00 26 октября 2026 года 28 детей проходят лечение в Ферганской областной инфекционной больнице. Их общее состояние стабильное, тяжелых больных не зарегистрировано.

Состояние еще 23 детей, обратившихся за медицинской помощью, оценивается как удовлетворительное. Им даны соответствующие медицинские рекомендации, они отпущены на амбулаторное лечение.

В рамках проводимого предварительного эпидемиологического расследования изучаются пищевые продукты и готовые блюда, которые дети употребляли в детских садах. В частности, установлены продукты, выданные на завтрак, обед и ужин, а также их поставщики.

Для проверки отобраны образцы пищевых продуктов и готовых блюд на бактериологический анализ. В настоящее время лабораторные исследования и эпидемиологическое расследование продолжаются.

Причина заболевания детей пока не выяснена. Причины происшествия станут известны по результатам проверки.

ФерганаКомитет по безопасности пищевых продуктовдошкольная образовательная организацияотравление
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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