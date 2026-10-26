В Сырдарье вынесен приговор женщине, убившей соперницу и ее дочь

В городе Ширин Сырдарьинской области женщина, напавшая на законную супругу мужчины и ее дочерей, приговорена к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Об этом сообщалось в программе «Милар».

Выяснилось, что 29-летняя женщина в течение шести лет состояла с мужчиной в религиозном браке (никах). Однако из-за наличия у мужчины законной семьи между ними часто возникали конфликты.

По данным следствия, причиной ссор также стало желание женщины завести ребенка. Разъяренная подсудимая взяла кухонный нож, пришла в дом мужчины и совершила нападение на его законную жену и двух дочерей.

В результате инцидента жена мужчины и их 6-летняя дочь скончались. Их 3-я дочь также получила тяжелые ранения и была госпитализирована.

Уголовное дело было рассмотрено Ширинским городским судом. Подсудимая признана виновной по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ей назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 4 месяца.

Согласно приговору, отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.