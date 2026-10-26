В Сырдарье вынесен приговор женщине, убившей соперницу и ее дочь

·75·Общество
В Сырдарье вынесен приговор женщине, убившей соперницу и ее дочь

В городе Ширин Сырдарьинской области женщина, напавшая на законную супругу мужчины и ее дочерей, приговорена к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Об этом сообщалось в программе «Милар».

Выяснилось, что 29-летняя женщина в течение шести лет состояла с мужчиной в религиозном браке (никах). Однако из-за наличия у мужчины законной семьи между ними часто возникали конфликты.

По данным следствия, причиной ссор также стало желание женщины завести ребенка. Разъяренная подсудимая взяла кухонный нож, пришла в дом мужчины и совершила нападение на его законную жену и двух дочерей.

В результате инцидента жена мужчины и их 6-летняя дочь скончались. Их 3-я дочь также получила тяжелые ранения и была госпитализирована.

Уголовное дело было рассмотрено Ширинским городским судом. Подсудимая признана виновной по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ей назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 4 месяца.

Согласно приговору, отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.

СырдарьяШиринский городской судуголовное дело
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Навоийской области оглашен приговор матери, обжегшей двухлетнюю дочь о печьВ Навоийской области оглашен приговор матери, обжегшей двухлетнюю дочь о печь18 сентября 12:42Страшный инцидент: в Кашкадарье отец до смерти избил 15-летнюю дочь из-за 400 тысяч сумовСтрашный инцидент: в Кашкадарье отец до смерти избил 15-летнюю дочь из-за 400 тысяч сумов5 сентября 06:18В Сырдарье трагически погиб сотрудник Экополиции — 3 подозреваемых за решеткойВ Сырдарье трагически погиб сотрудник Экополиции — 3 подозреваемых за решеткой12 сентября 09:54Убийца мужчины, проигравшего в соревновании после поражения брата, приговорен к 18 годам лишения свободыУбийца мужчины, проигравшего в соревновании после поражения брата, приговорен к 18 годам лишения свободы13 октября 21:07В Сырдарьинской области женщину, задушившую двоих детей, чтобы отомстить мужу, приговорили к тюремному срокуВ Сырдарьинской области женщину, задушившую двоих детей, чтобы отомстить мужу, приговорили к тюремному сроку18 августа 15:56В Намангане женщина, пожелавшая убить мужа, и ее любовник отправились за решеткуВ Намангане женщина, пожелавшая убить мужа, и ее любовник отправились за решетку18 сентября 23:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск