Сколько шагов нужно проходить, чтобы похудеть на 1 килограмм за неделю?

Ходьба считается одним из самых удобных способов контроля веса. Однако для потери 1 килограмма веса за неделю одной лишь ходьбы может быть недостаточно. Для этого количество энергии, расходуемой организмом, должно превышать количество потребляемых калорий. А необходимое количество шагов зависит от веса человека, скорости ходьбы, его ежедневной активности и режима питания, сообщает сайт MSN.

Сколько нужно ходить, чтобы похудеть на 1 кг за неделю?

Согласно расчетам, приведенным в издании NDTV, для потери 1 кг веса требуется дефицит энергии примерно в 7 700 килокалорий. Чтобы создать такой объем за неделю, потребуется ежедневный дефицит в среднем около 1 100 килокалорий.

Если человек стремится сжечь столько энергии исключительно за счет ходьбы, не меняя рацион питания, ему придется проходить в день примерно от 22 до 27,5 тысяч шагов. Однако это общая оценка, и результаты будут индивидуальными для каждого.

Такое количество ходьбы подходит далеко не всем. Длительное выполнение слишком большого количества шагов может создать избытельную нагрузку на суставы, вызвать мышечные боли и усталость. Поэтому в стремлении к быстрому результату не рекомендуется действовать на пределе физических возможностей.

Сочетание питания и ходьбы более эффективно

При снижении веса важно уделять внимание не только количеству шагов, но и питанию. Нормирование ежедневного потребления калорий и регулярная ходьба в комплексе помогают создать дефицит энергии.

Для повышения общей активности ходьба от 10 до 12 тысяч шагов в день может стать практичной целью для большинства людей. Однако этот показатель не гарантирует потерю ровно 1 килограмма за неделю. Результат варьируется в зависимости от исходного веса человека, его питания и физической активности.

Тем, кто только начинает заниматься ходьбой, не стоит резко увеличивать количество шагов. Сначала лучше определить, сколько шагов проходится в течение дня, а затем постепенно увеличивать этот показатель. Более быстрая ходьба также может увеличить расход энергии, но темп должен соответствовать здоровью и физическим возможностям человека.

Также важно уделять время достаточному сну, пить воду и отдыхать для восстановления. Если у человека есть хронические заболевания или проблемы с опорно-двигательным аппаратом, план ходьбы лучше составить после консультации с врачом.