Способы естественного снижения уровня холестерина

·60·Здоровье
Способы естественного снижения уровня холестерина

Высокий уровень холестерина в крови может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важную роль в его контроле играют режим питания, физическая активность и повседневные привычки. Сокращение потребления определенных продуктов, увеличение доли продуктов, богатых клетчаткой, и регулярное движение могут помочь снизить уровень ЛПНП, который называют «плохим» холестерином. Однако изменение образа жизни не всегда может заменить медикаментозное лечение.

Привычки, помогающие снизить уровень холестерина

Сокращение потребления насыщенных жиров. Чрезмерное употребление жирного мяса, колбас, сливочного масла, сливок и жирных молочных продуктов может повысить уровень «плохого» холестерина. Полезно заменить часть из них продуктами, богатыми ненасыщенными жирами, такими как оливковое масло, орехи и рыба.

Увеличение потребления продуктов, богатых клетчаткой. Растворимые волокна, содержащиеся в овсе, фасоли, маше, горохе, чечевице, яблоках и грушах, помогают уменьшить всасывание холестерина в кишечнике. Включение их в ежедневный рацион может быть полезным для снижения уровня ЛПНП в крови.

Употребление большего количества овощей и фруктов. Разнообразные овощи, фрукты и цельнозерновые продукты являются важной частью сбалансированного питания. Они обеспечивают организм клетчаткой и другими необходимыми питательными веществами.

Регулярная физическая активность. Быстрая ходьба, плавание и езда на велосипеде могут помочь улучшить показатели холестерина. Взрослым рекомендуется не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю.

Контроль веса и отказ от курения. Снижение лишнего веса может положительно повлиять на уровень жиров в крови. Отказ от курения также помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему важно проверять уровень холестерина?

Человек с высоким уровнем холестерина в крови может чувствовать себя хорошо и не ощущать никаких симптомов. По этой причине его невозможно определить только по внешним признакам. С помощью анализа крови проверяются уровни общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицеридов.

Если уровень холестерина повышен, врач составляет план лечения, учитывая возраст человека, общее состояние здоровья и риск сердечно-сосудистых заболеваний. В некоторых случаях одного изменения питания недостаточно и требуются лекарственные препараты. Поэтому нельзя самостоятельно прекращать прием назначенных лекарств.

ХолестеринЗдоровье сердцаЗдоровое питаниеФизическая активность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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