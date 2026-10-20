Знаете ли вы, к каким последствиям приводит хождение в холодную погоду без головного убора?

·56·Здоровье
Знаете ли вы, к каким последствиям приводит хождение в холодную погоду без головного убора?

В зимние дни или при резком падении температуры воздуха выход на улицу без головного убора может доставить организму дискомфорт. Особенно долгое нахождение на сильном ветру и холоде приводит к переохлаждению кожи головы и ушей. Однако мнение о том, что хождение без головного убора всегда является причиной выпадения волос или простуды, научно не до конца подтверждено.

Одно из самых распространенных последствий отсутствия головного убора в холодную погоду — быстрое переохлаждение головы и ушей. Это состояние может вызвать дискомфорт, онемение кожи головы и боль в ушах. Если температура очень низкая, особенно при сильном ветре, также возрастает риск повреждения кожи от холода.

Кроме того, длительное пребывание на холоде может привести к общему переохлаждению организма. Такой риск возрастает при очень низкой температуре воздуха, недостаточном количестве одежды или долгом нахождении человека на улице. Сильная дрожь, слабость, нарушение координации и спутанность сознания являются серьезными признаками.

Достаточных научных доказательств того, что само по себе хождение без головного убора напрямую вызывает выпадение волос, не существует. Выпадение волос чаще может быть связано с наследственностью, гормональными изменениями, некоторыми заболеваниями, стрессом и дефицитом питательных веществ.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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